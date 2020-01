Eliminate le barriere architettoniche.

Sono alle ultime battute i lavori di eliminazione delle barriere architettoniche su parte di via Libertà a Golfo Aranci. A breve sarà più semplice la fruizione dei marciapiedi da parte delle persone con ridotta capacità motoria. È, intanto, allo studio un progetto per il reperimento di ulteriori risorse che permetteranno l’eliminazione completa delle barriere architettoniche dalla via principale.

In fase di ultimazione anche la bitumazione di via Magellano che si unisce a quella di via Colombo, già ultimata. Per entrambe gli interventi infrastrutturali sono stati impiegati circa 70 mila euro, erogati totalmente dalle casse comunali.

(Visited 1 times, 1 visits today)