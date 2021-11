Il regalo al comico Benito Urgu.

Il comico sardo Benito Urgu rimane affascinato dal pesce di Golfo Aranci. Un suo fans, di nome Luigi, proveniente dalla cittadina della Gallura lo ha omaggiato con una delle bellezze culinarie più conosciute del territorio.

Il noto cabarettista ha apprezzato tantissimo il regalo ricevuto e ha deciso di cucinare in diretta il pesce di Luigi, nella maniera golfarancina, ovvero friggendolo in padella e mangiandolo accompagnato a un bicchiere di vino rosso. “Luigi è venuto da me da Golfo Aranci per incontrarmi e conoscermi – racconta Urgu – . Abbiamo chiacchierato e siamo rimasti un quarto d’ora insieme facendo foto e video per lo zio e il cognato”.

Poi, con la sua solita simpatia, ha commentato davanti ai suoi fans il regalo ricevuto dal pescatore. “E’ eccezionale, incredibilmente buono – commenta – una zuccaredda, che in campidanese vuol dire zuccherino. Che buono!”