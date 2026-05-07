Arzachena ospita un convegno sul turismo e nomadismo digitale

Il convegno sul turismo e nomadismo digitale ad Arzachena.

La gestione delle destinazioni turistiche balneari attraversa una fase di profonda trasformazione, spinta dalla necessità di superare i limiti della stagionalità e rispondere ai nuovi modelli di vita e lavoro. In questo scenario, il Comune di Arzachena, membro attivo del network nazionale G20 Spiagge dal 2017, ospiterà sabato 9 maggio 2026 presso le Cantine Surrau il convegno intitolato “Vivere nelle destinazioni: nomadismo digitale, residenzialità e futuro dei territori costieri“. L’appuntamento rappresenta il culmine di una due giorni di lavori dedicata all’evoluzione delle mete stagionali in ecosistemi capaci di generare valore durante tutto l’anno.

L’iniziativa punta a coinvolgere direttamente il tessuto economico locale in un percorso di consapevolezza verso i trend globali, come evidenziato dal sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda: “Il convegno rappresenta un’occasione fondamentale per incontrare gli operatori turistici e coinvolgerli attivamente nei nuovi trend globali. Abbiamo invitato albergatori, agenzie immobiliari, locatori, associazioni di categoria. Vogliamo fornire gli strumenti per acquisire maggiore consapevolezza delle potenzialità del territorio, partendo dal confronto diretto con altre amministrazioni comunali, ospiti fin da venerdì 8 maggio ad Arzachena per i tavoli di lavoro e studio tipici del Network. Superare la logica della stagionalità significa costruire un modello di sviluppo più equilibrato e sostenibile per la nostra comunità, capace di animare il territorio, in particolare il centro storico, in ogni stagione”.

Il programma dell’evento, coordinato da Adriana Miotto, Ceo di Just Good Tourism, prevede un’analisi approfondita del nomadismo digitale curata da Alberto Mattei, presidente dell’Associazione italiana nomadi digitali. L’intervento verterà su come questa trasformazione stia ridefinendo il concetto di abitabilità, portando con sé opportunità economiche e nuovi modelli di integrazione tra vita privata e professionale. Successivamente, la tavola rotonda vedrà il confronto tra i rappresentanti di importanti comuni costieri, tra cui Daniela Angelini per Riccione ed Elena Nappi per Castiglione della Pescaia, insieme a Claudia Giagoni, assessore al Turismo di Arzachena.

Il dibattito toccherà temi critici come la regolamentazione degli affitti brevi, lo squilibrio del mercato immobiliare e la gestione della stagionalità lavorativa. In merito all’analisi dei flussi e della ricettività locale, l’assessore Claudia Giagoni ha sottolineato l’importanza dei dati raccolti nell’ultimo periodo: “L’evento sarà anche l’occasione per esporre il report sull’analisi delle tipologie di ricettivo ad Arzachena in cui esaminiamo l’evoluzione degli affitti brevi nel quinquennio 2020 – 2024. L’andamento è in gran parte guidato dall’emersione di una rilevante quota di mercato precedentemente “sommerso” favorita dalle recenti normative di tracciamento e introduzione del Cin”. La giornata si concluderà con una sessione di networking finalizzata a consolidare il dialogo tra le istituzioni e gli stakeholder del territorio.

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