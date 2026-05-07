Violento incidente sulla strada Tempio-Olbia, feriti: uno è grave

L’incidente sulla strada Tempio-Olbia.

Grave incidente questa mattina, 7 maggio, sulla strada Tempio-Olbia. Un’auto, per cause in fase di accertamento, si è scontrata con un trattore appartenente a un’azienda agricola della zona, impegnato in una manovra di svolta. L’urto è stato violento e ha provocato il coinvolgimento diretto dei mezzi e il ferimento delle persone a bordo.

Due i feriti complessivi. Una delle persone coinvolte è in gravi condizioni ed è stata trasferita all’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari per le cure necessarie. L’altro ferito è stato invece accompagnato al pronto soccorso di Tempio Pausania per gli accertamenti e le medicazioni del caso.

L’incidente, avvenuto nella zona di San Leonardo, ha avuto ripercussioni immediate sulla circolazione lungo la Tempio-Olbia, con rallentamenti e lunghe code che si sono formate nel tratto interessato. La presenza dei mezzi incidentati ha reso necessario gestire il traffico in maniera alternata per consentire le operazioni di emergenza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il servizio sanitario 118, la polizia di Stato e i carabinieri, impegnati nei soccorsi, nella messa in sicurezza dell’area e nei rilievi utili alla ricostruzione della dinamica.

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