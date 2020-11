Emergenza meteo, massima allerta a Golfo Aranci: in campo la protezione civile

La riunione del Coc e le raccomandazioni del sindaco.

Si è conclusa a Golfo Aranci la riunione del Centro Operativo Comunale convocata dal sindaco Mario Mulas in relazione all’avviso di criticità estrema emesso per questa sera dalla Protezione Civile regionale.

Il primo cittadino raccomanda alla popolazione sulle misure da adottare per evitare rischi in caso di evento atmosferico critico: evitare di uscire di casa e non mettersi in viaggio, portarsi eventualmente verso i piani più alti degli edifici, mettere in sicurezza prima dell’evento eventuali beni personali esposti (barche ed animali ad esempio) e segnalare alle Autorità eventuali soggetti potenzialmente fragili come anziani e disabili.

Le strutture di protezione civile sono in campo fin da stamattina. è stata già disposta nella serata di ieri sera la chiusura delle scuole a fine mattinata. La scuola dell’infanzia e la scuola media chiuderanno alle ore 13, mentre le elementari alle 13 e 30.

