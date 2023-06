Gli eventi dell’estate a Golfo Aranci.

Le strutture a Golfo Aranci, con l’inizio dell’estate, stanno già raggiungendo il tutto esaurito e sarà così per i prossimi mesi. I vacanzieri hanno già raggiunto il paese per godere del loro riposo, con le attività al servizio del turismo che sono già operative al massimo.

Questo è il clima che si respira in paese. Ed in questo clima assolutamente entusiasmante si inserisce il supporto del Comune che organizza la solita serie di eventi che servono a sostenere e a promuovere ulteriormente la destinazione Golfo Aranci.

L’amministrazione comunale, dopo un grande lavoro svolto dagli uffici e non senza difficoltà organizzative e di bilancio, riesce oggi a divulgare la prima tranche di eventi che faranno brillare la stagione golfoarancina.

Per il sindaco Mario Mulas “c’è la soddisfazione di riuscire a programmare la solita serie di eventi di cui oggi anticipiamo una prima sostanziosa parte. Offriamo alla collettività e ai nostri turisti un cartellone di eventi che vede la conferma dei consueti appuntamenti che oramai da tempo caratterizzano la nostra estate assieme a nuove attività che sapranno catalizzare l’attenzione ed il gradimento del turista. Adottiamo ogni iniziativa possibile per tenere alto il nome che negli anni Golfo Aranci si è conquistato nel panorama turistico nazionale ed europeo”.

Giugno si concluderà col Figari International Short Film Fest, pochi giorni per tirare il fiato e dal 13 luglio fino al 16 il paese sarà inondato dai colori e dai sapori latini.

La Fiesta Latina è una rassegna di street food Internazionale composto da stand particolari e originali che provengono dall’America Latina. Sono rappresentate le seguenti nazioni: Argentina, Brasile, Messico, Cuba, Spagna. È un format molto più piccolo della Festa della Festa del Gusto come espositori mentre è più imponente come spettacoli. Balli di gruppo, salsa, balli latino-americani sia con lezioni che singoli. Artisti cubani che suonano live rendono questo evento molto coinvolgente. La cucina è a vista, soprattutto con gli arrosti argentini. Presenti anche cocktail cubani, mojto, etc. L’evento, a ingresso libero, richiama sempre tanti visitatori in ogni sua edizione.

Il 23 luglio un tuffo negli anni ’90. Nostalgia 90 sarà il format che in piazza Cossiga farà ballare e cantare migliaia di persone con i ritmi di fine duemila.

Saliremo a bordo della macchina del tempo, faremo un tuffo nel passato e ci lasceremo rapire dai ritmi frenetici di Haddaway, Robert Miles,Snap, Scatman, La Bouche, Corona, Prezioso, Molella, Gala, Aqua, Soundlowers, Eiffel65, Gigi D’Agostino, Gabri Ponte, Vengaboys e tante tante altre tra le più famose hit dei magici anni novanta. Il più collaudato Format Italiano ispirato alla musica Dance anni 90, famoso in tutta l’Italia per la straordinarietà, spettacolarità ed effetti speciali con cui riesce a coinvolgere cinque generazioni di pubblico in una unica festa.

Successivamente ospiteremo uno spettacolo che attende l’espletamento delle formalità amministrative e per il quale a breve verranno forniti i dettagli.

Il 29 luglio la tradizione, l’allegria e un trionfo di italianità con i Casadei, l’orchestra Italiana da ballo più famosa al mondo che ha fatto ballare almeno quattro generazioni di italiani. Fondata nel 1928 con il suo pop-folk Mirko Casadei ha portato un’aria nuova per il popolo del ballo, proponendo nuovi sound e contaminazioni musicali. Il pop-folk è un genere che attinge alle radici del folk e si avvicina alla musica pop nei suoni e nel linguaggio.

Agosto si apre con il Festival Risate Sonore. Tre giornate dal 7 al 9 agosto con i Panpers, Pino e gli Anticorpi ed il clou con Elettra Lamborghini in piazza Cossiga.

Il duo comico composto da Andrea Pisani e Luca Peracino si divide fra televisione, web e cinema. Dopo essere passati dallo Zelig, arrivano sul palco di Colorado, show di Italia. Aprono un canale YouTube che in poco tempo guadagna un numero ragguardevole di followers. Registrano video ricchi di sketch, parodie musicali, divertenti interviste e tormentoni molto amati dal giovane pubblico. In tv il successo si conferma con Only Fun, il nuovo programma di canale Nove che conducono insieme a Elettra Lamborghini.

Pino e gli Anticorpi, l’irresistibile duo formato da Michele Manca e Stefano Manca. Sassaresi, si fecero conoscere con “La sai l’ultima?” Non hanno mai dimenticato il dialetto e sono cresciuti arrivando ad allestire spettacoli articolati, sempre con un susseguirsi di situazioni paradossali.

Da oltre vent’anni propongono spettacoli nei teatri italiani, passando per piazze, i club e i programmi tv: il duo ha conquistato le platee televisive, da Zelig a Scherzi a parte, Colorado Cafè per approdare al Festival di Sanremo, e Only Fun – Comico Show (su Nove) cimentandosi anche con il cinema; “Bianco di Babbudoiu”, “Come se non ci fosse un domani”, sempre per la regia di Igor Biddau e “Mollo tutto e apro un chiringuito” con il collettivo Il Terzo Segreto di Satira.

Elettra Lamborghini, la regina del reggaeton. Impegnata con diversi progetti televisivi, l’ultimo Only Fun insieme al duo comico dei PanPers. Già lo scorso anno la cantante era stata protagonista insieme a Rocco Hunt e Lola Indigo del brano Caramello, diventata la colonna sonora della scorsa stagione. “, il nuovo album Elettraton, contiene il singolo “Mani in alto“, che in pochi giorni è già hit dell’estate 2023. Il suo successo discografico l’ha portata a scalare le più importanti classifiche italiane, ma anche internazionali.

