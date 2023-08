Questa sera Golfo Aranci celebra la Beata Vergine Maria Assunta con la consueta processione a mare, un momento ricco di suggestione per tutti i devoti, ma anche per i curiosi.

Il raduno dei fedeli è previsto per le 17:30 nelle piazzetta del porto. La processione a mare prenderà il via dalla banchina Le Casette, e potranno partecipare anche le imbarcazioni private. Al rientro dalla processione in mare, un corteo a piedi, animato dalla banda musicale Michele Columbano di Calangianus, si snoderà lungo la via dei Marinai e la via Libertà, per poi giungere nei pressi della chiesa parrocchiale San Giuseppe. Alla processione parteciperanno i gruppi folk di Orune, Torpè, Oniferi e Nuoro. La questua della messa nella parrocchia di San Giuseppe verrà regalata alla famiglia del marinaio disperso nei giorni scorsi nelle acque di Golfo Aranci in seguito a uno scontro tra il peschereccio su cui viaggiava e un traghetto Tirrenia.

Alle ore 19:00, presso l’anfiteatro, si celebrerà l’eucaristia, con la partecipazione del coro parrocchiale Nostra Signora del Mare. Alla fine della messa, i gruppi folk si esibiranno nel sagrato della chiesa in uno spettacolo finale.

La partecipazione del popolo di Golfo Aranci alla processione a mare.

Le imbarcazioni che vorranno seguire la motonave potranno unirsi alla processione a mare. Gli equipaggi dovranno avere cura di rispettare il numero consentito di persone a bordo e tutte le norme di sicurezza. L’obiettio è garantire il corretto svolgimento della manifestazione e l’incolumità delle persone.

