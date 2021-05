A Golfo Aranci ritorna il Festival della Zuppa di pesce.

I fornelli sono pronti per essere accesi e i piatti per essere serviti. È iniziato a Golfo Aranci il conto alla rovescia per il Festival della Zuppa di pesce e delle tradizioni di mare. Durante la settimana dall’1 al 6 giugno, nei ristoranti aderenti del comune sarà possibile degustare, al prezzo convenzionato di 18 euro, il famoso piatto tipico riconosciuto con la sua ricetta dall’Accademia della cucina italiana.

Nelle vie del centro sarà allestita, inoltre, un’esposizione itinerante sono stati previsti due contest a tema che coinvolgeranno i visitatori. Un modo per festeggiare il ritorno della zona bianca in sicurezza e per dare il via ufficialmente alla stagione estiva.

“Siamo pronti per accogliere a Golfo Aranci quanti vorranno condividere con noi questa importante manifestazione, che segna anche l’inizio della ripartenza – commenta il sindaco Mario Mulas -. Dopo il successo di Golfo Aranci On Air, che ha portato l’attenzione a livello nazionale la nostra località, iniziamo con questo festival un percorso per la valorizzazione della zuppa di pesce, piattato tipico tramandato da generazioni nelle famiglie di pescatori, con la certezza che potrà diventare un altro grande elemento di richiamo per il territorio, contribuendo a far crescere quel turismo slow per il quale stiamo lavorando da tempo”.

A partecipare all’evento anche l’associazione del Centro commerciale naturale di Golfo Aranci, che per l’occasione allestirà le vetrine dei suoi negozi associati sul tema della pesca. “Crediamo molto in questo festival – conferma la presidente Giovanna Guadino -. È un modo per valorizzare il nostro comune e le nostre radici. Come commercianti siamo vicini a tutte le attività per agevolare questa ripartenza”.

Durante la manifestazione sarà possibile partecipare anche a due contest, uno che premierà la foto più bella di Golfo Aranci, con una cassa di vino offerta dalla Cantina sociale di Monti, e uno la zuppa più buona, con una cena nel ristorante che risulterà vincitore. La Cantina di Monti, inoltre, ha deciso di sostenere la manifestazione come sponsor. “Siamo sempre vicini alle attività di promozione del territorio – spiega il presidente Mauro Murrighile -. Questo evento è una conferma di quanto sia importante partire dal passato per guardare al futuro”.

L’assessore al Turismo Luigi Romano aggiunge: “Oltre alla degustazione della zuppa, abbiamo previsto delle iniziative parallele, come la mostra itinerante e i contest, per coinvolgere i visitatori e creare quell’interazione che alla base oggi della riuscita di un evento. Con questo festival il nostro Comune dimostra quanto crede nell’importanza della valorizzazione delle sue tradizioni e come spesso sia capace di anticipare tendenze in fatto di promozione e offerta turistica”.

“L’alta adesione dei ristoranti e la partecipazione dei negozi dimostra la grande voglia di Golfo Aranci di ripartire – conclude l’assessore al Commercio Gianni Prontu -. Come amministrazione abbiamo sempre creduto nell’importanza della collaborazione con le realtà imprenditoriali del nostro territorio, per portare avanti quel percorso proficuo di condivisione e scambio che ha reso la nostra località sempre più all’altezza nelle proposte e nei servizi”.

