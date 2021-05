La nuova rotta da e per Olbia.

Blue Air annuncia l’avvio della nuova rotta Torino-Olbia. Il collegamento prenderà il via dal primo giugno 2021 con prezzi a partire da 19,99 euro (tasse incluse), e sarà effettuato due volte a settimana, con partenze martedì e venerdì.

Il nuovo volo si inserisce nel piano di investimenti sul segmento nazionale che Blue Air ha avviato in Italia, collegando la città con 10 tra le principali destinazioni italiane: Alghero, Bari, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Napoli, Olbia, Palermo, Reggio Calabria, Trapani.

“Siamo lieti di annunciare il nostro nuovo servizio ultra-low cost tra Torino e Olbia che offre ai nostri clienti destinazioni ancora più entusiasmanti quest’estate – commenta il Direttore Commerciale di Blue Air Krassimir Tanev. Blue Air si impegna a fornire prezzi più bassi e opzioni ancora migliori operando su tutti gli scali della Sardegna”

Gli orari della nuova rotta Torino-Olbia sono i seguenti:

Giorno Torino – Olbia Olbia – Torino Martedì 18:50 – 19 :50 20:35 – 21:35 Venerdì 18:50 – 19 :50 20:35 – 21:35

A proposito di Blue Air.

Blue Air è la prima compagnia aerea rumena per numero di passeggeri trasportati, con un modello di business Ultra-Low-Cost (ULC) e con un approccio incentrato sulle esigenze dei passeggeri. La flotta è composta da Boeing 737. Nei suoi 16 anni di attività, Blue Air ha trasportato oltre 32 milioni di passeggeri e ha volato per oltre 340 milioni di chilometri. L’azienda è certificata IATA Operational Safety Audit (IOSA) dall’International Air Transport Association (IATA) per gli standard operativi eccezionali ed è membro IATA.

