Noleggio a lungo termine: quali sono i vantaggi e a chi conviene

Come tutti i settori anche quello dell’auto è stato molto colpito dalla pandemia che ha causato un crollo delle vendite di auto nuove. Nonostante ciò, il settore del noleggio a lungo termine ha tenuto meglio di altri. Molti italiani hanno infatti preferito questa modalità rispetto all’acquisto: una scelta fatta anche da professionisti ed aziende. Per capire meglio a chi conviene il noleggio auto a lungo termine bisogna innanzitutto vedere come funziona

Cosa è il noleggio a lungo termine?

La formula del noleggio a lungo termine è semplice. Il cliente che sceglie il noleggio a lungo termine potrà utilizzare un’auto nuova pagando un canone mensile fisso. Una scelta indicata per chi non vuole sobbarcarsi tutta la burocrazia legata all’acquisto, come il passaggio di proprietà, o per chi non ha un budget più limitato e non vuole sottoscrivere un finanziamento.

Nella maggior parte dei casi questo costo può comprendere non solo la vettura in sé, ma anche i costi di manutenzione, assicurazione, bollo e soccorso stradale, in modo da fornire al cliente un costo totale annuale senza imprevisti. In questo caso alla persona che utilizza l’auto compete solo il prezzo del carburante, dei parcheggi, dei pedaggi e di eventuali multe.

Quali sono i vantaggi del noleggio a lungo termine?

Oltre ai vantaggi dei costi accessori, sono molti gli aspetti positivi per scegliere un noleggio a lungo termine.

Uno di questi è sicuramente la flessibilità: si possono trovare varie offerte con o senza anticipo e a varie condizioni, in modo che si possa trovare quella che si adatti di più alle proprie esigenze. Inoltre si può sceglie la durata del noleggio che preferiamo, in modo da poter restituire l’auto se non ci serve più. Un altro aspetto che possiamo personalizzare a seconda delle nostre necessità sono i chilometri annuali percorsi, così da pagare il reale utilizzo dell’auto. Qui comunque è bene scegliere una formula che garantisca almeno 15.000 chilometri annuali, in modo da non trovarsi sorprese alla fine del contratto per la strada percorsa in eccesso

Infine, un altro beneficio per i professionisti che usano l’auto per lavoro e che scelgono il noleggio a lungo termine è la deducibilità e detraibilità della partita IVA.

Come abbiamo visto quindi sono molti i punti a favore del noleggio a lungo termine, sia per i professionisti che per i privati, che possono optare per questa soluzione nel caso si desideri un’auto sempre nuova e non si voglia conoscere sin da subito il costo totale per l’utilizzo dell’auto.

