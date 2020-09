La petizione contro l’allevamento di ostriche a Golfo Aranci.

Dalla regista Lina Wertmuller alla conduttrice televisiva Licia Colò al campione di basket Gigi Datome. Una vera e propria crociata che ha raggiunto le 42mila firme sulla piattaforma Change.org per fermare la realizzazione dell’allevamento di ostiche e mitili davanti alla spiaggia dei Baracconi di Golfo Aranci.

Una petizione, lanciata dal comitato spontaneo, che ha il nome “Salviamo la costa di Golfo Aranci”. La protesta bipartisan sulla spiaggia, con il sindaco del comune Mario Mulas in testa, non è rimasta senza seguito. Il numero dei sottoscrittori dell’appello cresce di ora in ora e anche tanti vip si sono schierati per fermare l’apertura dell’allevamento.

Una scelta anche di tutela ambientale, come confermato dalla relazione del biologo marino Benedetto Cristo, inviata a Regione e ministero dell’Ambiente, nella quale si fa notare come la realizzazione dell’allevamento di ostiche e mitili possa modificare l’ecosistema marino.

