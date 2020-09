Berlusconi ha il coronavirus.

Dopo l’imprenditore Flavio Briatore, anche il leader di Forza Italia è vittima dell’estate in Costa Smeralda. Dopo un primo tampone negativo, l’ex presidente del Consiglio è ora risultato positivo al coronavirus.

Secondo quanto informato dal suo staff, Berlusconi è asintomatico e trascorrerà il periodo di isolamento nella sua residenza di Arcore. Proprio il Cavaliere aveva incontrato a Villa Certosa, a Porto Rotondo, il 12 agosto scorso Briatore, ricoverato poi in ospedale a Milano per il Covid e ora in quarantena.

