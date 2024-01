Il maltempo ferma la Befana in Gallura: diversi eventi annullati

Diversi eventi annullati o spostati in Gallura a causa del maltempo.

La Befana tutte le feste si porta via, dice un proverbio. Ma questa volta è il maltempo a portarsi via le festività natalizie. Dopo un Natale all’insegna del bel tempo, con il Capodanno un po’ nuvoloso ma con temperature alte, al weekend per l’Epifania si ribalta tutto.

A causa del maltempo che investirà anche la Gallura, con condizioni meteorologiche che precipiteranno già a partire dal 5 gennaio e che porteranno piogge, diversi eventi sono stati spostati, cancellati o rimandati.

A Calangianus slitta la manifestazione ‘Pasca di Natali’ in Carrera, rinviata a sabato 13 gennaio, dalle ore 11:30 con programma invariato e l’arrivo della Befana. L’evento era previsto come di consueto il 6 gennaio, con i tre Re Magi e il presepe vivente.

A causa delle condizioni atmosferiche, anche Arzachena è stata costretta ad annullare gli eventi per l’Epifania. Il Comune ha deciso, infatti, di annullare gli eventi del 5 e del 6 gennaio, dove erano previsti il mercatino natalizio e l’arrivo della Befana per i bambini.

Nelle prossime ore potrebbero arrivare altre disdette riguardanti l’annullamento di eventi programmati in Gallura, tra i comuni c’è chi festeggerà comunque l’Epifania ma ha una location al coperto. Golfo Aranci farà divertire comunque i bambini spostando gli eventi del 5 e del 6 gennaio al Palazzetto dello sport e non al parco Madeddu.

