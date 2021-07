L’inaugurazione a Golfo Aranci.

Grande emozione a Golfo Aranci per l’inaugurazione del nuovo Parco Angela Madeddu. Un nuovo tappeto erboso e una nuova illuminazione oltre al totale rifacimento degli impianti e dei percorsi pedonali, fanno dell’opera un tassello fondamentale per congiungere il gioiello del lungomare al bellissimo quartiere della Prima Spiaggia.

“Un risultato raggiunto grazie al duro lavoro fatto durante l’emergenza pandemica che si somma ad altri numerosi interventi sui quartieri e sulle spiagge che stiamo portando avanti nonostante tutto – ha commentato il sindaco Mario Mulas – . Un momento di comunità e di riflessione, perché il dono della vita non è scontato, ed ogni giorno merita di essere vissuto. Vissuto con animi nobili: fatti di educazione, rispetto, ma anche tenacia, coraggio e impegno per i più deboli, proprio come ci ha insegnato la nostra amica e indimenticata Angela Madeddu. A Te, Cara Angela, abbiamo dedicato questo nuovo angolo del nostro magnifico territorio.

