Lo spopolamento a Golfo Aranci.

Golfo Aranci sta subendo lo spopolamento: i giovani non trovano casa a vanno a vivere a Olbia. La denuncia arriva dal consigliere di minoranza Giorgio Muntoni durante l’ultimo Consiglio comunale sulla questione del progetto sul porto turistico del paese.

“Questo paese sta prendendo una piega anomala – spiega il consigliere di opposizione -. I giovani non trovano casa e vanno ad Olbia perché la maggior parte sono seconde case. Il paese sta prendendo una piega inquietante, perché si sta spopolando. Notizia di qualche giorno fa, parlando con insegnanti di scuola elementare c’è la possibilità che ci saranno delle multi-classe perché non ci sono bambini in età scolare, perché si stanno trasferendo. Si stanno creando delle condizioni perché si spopoli di più perché mancano dei riferimenti lavorativi annuali, che tutto sommato le navi danno certamente che una nautica turistica non sono certissimo che possa darcelo nell’arco dell’intero anno, a meno che non ci sia intenzione di costruire capannoni di rimessaggio a capo Figari che sarà la condanna definitiva di questo paese”.

La maggioranza ha risposto, attribuendo lo spopolamento al calo delle nascite in paese. “Non arriviamo a 10 bambini. – dice l’assessore al Turismo, Luigi Romano – Sono completamente d’accordo che sia fondamentale focalizzare la situazione. L’anno scorso ne sono nati meno di 11, se guardiamo alla popolazione il 60% è over 50. Se andiamo a vedere l’aperture di nuove aziende, sono a supporto del turismo. Dopo di che la nautica di Gallura rappresenta il 25% dell’indotto, dati del Cipnes”.

