Danni del maltempo a Murta Maria

Il maltempo non ha risparmiato neanche la Gallura: a Murta Maria si è abbattuto su un palo della rete telefonica. Nella frazione di Olbia il disagio si è verificato lungo via Ciacaldeddu, a pochi passi dalla vecchia Orientale sarda. Il palo si è pericolosamente inclinato, coi cavi in mezzo alla strada sterrata, ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per ripristinare le condizioni di sicurezza.

