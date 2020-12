Gruppo Grendi a Golfo Aranci, ok dell’autorità portuale. Ma arriva il no dal Comune

Il Consiglio comunale di Golfo Aranci.

Dopo l’ok dell’autorità portuale al Gruppo Grendi a svolgere attività di impresa nello scalo di Golfo Aranci arriva il no del Comune durante la riunione del consiglio che si è svolta ieri

Successivamente il sindaco Mulas ha comunicato al Consiglio circa i progetti della Grendi sull’istituzione di una nuova linea merci fra Golfo Aranci e la penisola. Dopo approfondita discussione a cui hanno preso parte sia le componenti di maggioranza che quelle di opposizione, il Consiglio ha unanimemente concordato di giudicare negativamente il progetto, principalmente in quanto in contrasto con la vocazione turistica della cittadina e anche per le forti criticità che il traffico merci farebbe ricadere su un tessuto viario non coerente con tali movimenti.

Il Consiglio si riconvocherà per ospitare il presidente dell’Autorità Portuale con cui discutere sul collegamento richiesto da Grendi.

(Visited 47 times, 47 visits today)