La campagna di tamponi rapidi di Alà dei Sardi.

Continua la campagna di screening contro il coronavirus ad Alà dei Sardi. Ad oggi sono stati eseguiti oltre 500 tamponi naso-faringei per adulti e 200 tamponi salivari per bambini. Nella giornata di domenica 29 novembre sono stati eseguiti 32 tamponi, 8 sono risultati positivi e il 90% di loro era già in quarantena in quanto erano stati riscontrati casi di positività in famiglia e accusavano già i sintomi.

Intanto continua anche la solidarietà da parte delle associazioni. Altri 250 tamponi a disposizione della popolazione, sono stati consegnati al Comune dal presidente dell’Auser Silvia Trogu. Grazie alla raccolta fondi fatta qualche mese dalle associazioni locali e privati per l’emergenza coronavirus, con l’Auser che ha fatto da tramite, è stato possibile acquistare altri 250 tamponi salivari che serviranno per fare un nuovo screening di massa a tutti gli studenti delle scuole medie e elementari.

Anche l’assemblea dei soci dell’associazione turistica Pro Loco Alà dei Sardi, riunitasi per l’approvazione del bilancio preventivo 2021, aha deciso all’unanimità di donare alla cittadinanza una parte dei fondi a disposizione per le attività istituzionali, destinandole nello specifico all’acquisto di 180 tamponi naso-faringei, che verranno consegnati in brevissimo tempo – per il tramite della Protezione Civile – alle autorità sanitarie preposte al rilevamento degli infetti da Covid-19 ad Alà dei Sardi.

La scelta anche in questo è ricaduta sui tamponi naso-faringei, facendo riferimento agli operatori sanitari che ne hanno fatto specifica richiesta in quanto ritenuti, in mezzo alle tante tipologie di test presenti sul mercato, quelli più affidabili sugli adulti.

