Travolto da una motozappa a Golfo Aranci, grave un uomo

Brutto incidente a Golfo Aranci.

Paura a Golfo Aranci per un grave incidente sul lavoro. Un uomo nel primo pomeriggio è stato travolto dalla sua motozappa. È successo in via Cala Moresca a Golfo Aranci, intorno alle 12.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che sono giunti nel luogo per soccorrerlo. La squadra ha supportato il personale del 118 che ha provveduto a trasportare l’uomo vittima dell’incidente all’ospedale di Olbia, che si trova in gravi condizioni, a causa di serie lesioni agli arti inferiori.

