Lavori nella galleria Moriscu, stop alle auto sulla Olbia-Golfo Aranci.

Lavori sulla galleria Moriscu dal 3 aprile.

In seguito al monitoraggio funzionale e strutturale del Cipnes Gallura, è emersa la necessità di eseguire interventi nella galleria Moriscu. La strada è situata sulla circonvallazione Olbia-Golfo Aranci. Questi interventi consistono nei lavori di idroscarifica necessari alla rimozione delle parti deteriorate del calcestruzzo presenti nella calotta di rivestimento della galleria.

Al fine di garantire la sicurezza totale dei lavoratori e degli automobilisti durante l’esecuzione dei lavori sulla galleria Moriscu, la circolazione sulla circonvallazione sarà interrotta, in entrambi i sensi di marcia e nelle vicinanze della galleria. I lavori cominceranno alle ore 8 alle ore 17 nei giorni 3, fino al 4 e 5 aprile, come stabilito dall’ordinanza emanata dal Comune di Olbia. I segnali di chiusura al traffico saranno posizionati nello svincolo per il porto industriale e nello svincolo per Suiles, con la conseguente istituzione di percorsi alternativi di viabilità.

