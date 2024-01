Moby arriva a Golfo Aranci nell’estate 2024: collegata con Genova per un mese

Golfo Aranci sarà collegata con Genova.

Grande entusiasmo dal sindaco di Golfo Aranci, Mario Mulas, per l’arrivo a Golfo Aranci della Moby, che finalmente collegherà il porto con quello di Genova. Una notizia positiva, perché potenzierà non solo i trasporti della Gallura, ma renderà più importante lo scalo golfarancino, finora servito dalla Sardinia Ferries per il “continente”.

Il primo cittadino, candidato alle elezioni regionali, ha commentato l’arrivo della nuova nave della Moby per Genova sul suo profilo ufficiale. “Nell’autunno scorso avevo annunciato la possibilità che Moby istituisse un nuovo collegamento nel nostro porto – ha dichiarato sui social -. Conformemente alle indicazioni del nostro Consiglio comunale ci siamo mossi in questo tempo affinché questa possibilità si concretizzasse”.

“Posso quindi confermare che l’estate prossima, per un mese, Golfo Aranci sarà collegata con Genova dai traghetti Moby – ha aggiunto -. E’ un primo passo con la speranza di poter rendere annuale il collegamento. Senza precludere le altre possibilità di sviluppo del nostro porto, questo collegamento rappresenta un fatto positivo in termini di offerta e di incremento dell’occupazione portuale”

