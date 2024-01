La decisione per la sofferenza della presunta vittima di Ciro Grillo.

Dopo diverse dolorose udienze, finalmente arriva l’audizione protetta per la presunta vittima di stupro di gruppo da parte di Ciro Grillo e gli altri tre amici genovesi. I giudici hanno deciso di permettere alla studentessa di non vedere gli avvocati della difesa durante il controesame previsto oggi e domani nel Tribunale di Tempio Pausania.

Inizialmente si era pensato di far passare le domande scritte dei difensori attraverso il presidente del Tribunale, ma alla fine si è optato per la protezione mediante un drappo nero. Questo consentirà di evitare che la ragazza mostri le sue reazioni e impedisce sguardi diretti tra lei e i legali degli imputati. Tale decisione è stata presa in accordo con le parti, a seguito della richiesta di audizione protetta presentata dall’avvocata della studentessa, motivata dalle sue delicate condizioni psicologiche.

