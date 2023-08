Ancora accuse di sessismo per la ragazza in bikini a Golfo Aranci.

Le polemiche sulla modella in bikini ricoperta di cioccolato sopra il banco del buffet nell’hotel di Golfo Aranci, nonostante le scuse, non sono finite. Ora anche la politica è scesa in campo per denunciare quella che è stata definita come ennesima mercificazione del corpo della donna.

A intervenire sulla vicenda è Alessandra Todde, vicepresidente del Movimento 5 Stelle che non usa mezzi termini per definirlo un ”episodio vergognoso” e “uno schifo”.

Todde esprime il suo stupore nel constatare che nel 2023 sia ancora possibile proporre un modello femminile passivo e oggetto di consumo immediato.

La Todde definisce che l’episodio suggerisce l’idea di un’immagine femminile degradante e subordinata. L’esponente del Movimento 5 Stelle fa notare che ha discusso l’accaduto con i suoi nipoti, un ragazzo e una ragazza di 15 e 13 anni, entrambi arrabbiati di fronte a quanto accaduto. Sottolinea che non sono solo indignati, ma veramente arrabbiati.

I nipoti di Todde hanno affrontato la questione da un punto di vista critico, evidenziando il pericoloso modello distorto che potrebbe essere assorbito da bambini e ragazzi presenti all’evento. Ritengono che il vero problema risieda nella mentalità di coloro che hanno proposto questa situazione degradante, scambiandola per un’innocua forma di intrattenimento.

Secondo la prospettiva della ex viceministra al Ministero dello Sviluppo Economico, il cambiamento richiede un rapido mutamento delle prospettive sia degli uomini che delle donne. Afferma che l’equilibrio distorto della società attuale è mantenuto attraverso l’ignorare le difficoltà che molte persone subiscono quotidianamente, un atteggiamento che conviene a coloro che detengono il potere. Todde crede che questo squilibrio debba essere affrontato tramite l’educazione, la promozione di modelli positivi e la formazione. Sottolinea l’importanza dell’indignazione di fronte a incidenti come quello descritto, poiché rappresenta un passo verso la necessaria trasformazione sociale.

