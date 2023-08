La parata di maxi yacht a Porto Cervo.

Dal 3 al 9 settembre, Porto Cervo ospiterà l’attesissima trentatreesima edizione della Maxi Yacht Rolex Cup, un evento di prestigio organizzato con maestria dallo Yacht Club Costa Smeralda. In totale, si prevede che ben 50 sontuosi maxi yacht daranno vita a questo spettacolare raduno.

Le rotte di gara, ideate con cura dagli organizzatori, sono state studiate per permettere ai partecipanti di navigare tra le affascinanti isole dell’arcipelago di La Maddalena. In aggiunta, per le categorie più tecniche, sono previste anche regate con imbarco di alberi. Giorno dopo giorno, il comitato di regata sarà chiamato a valutare le previsioni dei venti, in modo da selezionare il percorso più idoneo che garantisca a tutte le classi di competere per un periodo di tempo equo.

Una novità entusiasmante caratterizza l’edizione di quest’anno: la partecipazione dei multiscafi. Tra i registi troviamo il notevole Allegra, un progetto custom realizzato da Nigel Irens di Adrian Keller, vincitore della Rolex Fastnet Race nella sua categoria. Altrettanto affascinante è la presenza del Gunboat 80 Highland Fling 18 di Lord Irvine Laidlaw e del Gunboat 68 Convexity 2. L’acqua ospiterà anche il possente Y3K, il nuovo e scintillante Wally 101 di Claus-Peter Offen, che si misurerà con altri supermaxi di rilievo, come lo Swan 115 Moat, lo Spirit 111 Geist e il Maxi Dolphin Viriella e Inoui, tutti con misure superiori ai 30 metri e regolari partecipanti alle competizioni del Yacht Club Costa Smeralda.

Il culmine della Maxi Yacht Rolex Cup è previsto per il 9 settembre, ma l’azione non si fermerà qui. Lo Yacht Club Costa Smeralda prosegue la sua entusiasmante stagione con le regate riservate alla classe internazionale 5,5 metri, culminando con l’appuntamento clou del campionato mondiale, in programma dal 24 al 29 settembre.

