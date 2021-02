I lavori nella scuola materna di Golfo Aranci.

Nuovi lavori nella scuola materna di Golfo Aranci. In quest giorni è in corso la posa del prato verde nel giardino, un pavimento antitrauma nell’area giochi e alcuni nuovi giochi. I lavori sono eseguiti all’interno della programmazione dell’assessorato di Valeria Corso.

“Abbiamo sempre detto che questa amministrazione non avrebbe guardato solo alle grandi opere ma anche ai piccoli miglioramenti di cui abbiamo estremo bisogno per il benessere collettivo – commenta il sindaco Mario Mulas – . E abbiamo sempre detto che per noi è prioritario il benessere dei nostri piccoli concittadini. In questa direzione continuiamo ad investire oggi nella nostra scuola d’Infanzia”.

