Dalla Regione mezzo milione per il campo di Golfo Aranci

Il finanziamento per il campo di Golfo Aranci.

La Giunta regionale ha destinato un contributo di 500 mila euro per migliorare il campo sportivo “Varchetta” di Golfo Aranci, focalizzandosi sulla costruzione di una nuova tribuna coperta e sulla necessaria manutenzione. L’iniziativa rappresenta un investimento nella qualità e nella sicurezza delle infrastrutture sportive locali.

L’obiettivo dichiarato è garantire la sicurezza e il comfort degli spettatori, nonché migliorare le condizioni di gioco per gli atleti. La sostituzione delle lampade con tecnologia a led non solo contribuirà a ridurre i costi energetici, ma anche a promuovere una maggiore sostenibilità ambientale.

Il Comune di Golfo Aranci ha evidenziato l’importanza di queste risorse per la messa in sicurezza della struttura sportiva, riconoscendo la necessità di interventi mirati per garantire il pieno godimento e la fruizione di uno spazio così significativo per la comunità locale.

