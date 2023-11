Sui social i carabinieri scelgono Budoni, ma la spostano in provincia di Nuoro

Una veduta di Budoni è stata scelta sui social dai carabinieri

La gazzella in primo piano davanti a un bellissimo panorama di Budoni, questa è la scelta dei carabinieri sui social. “Buongiorno da Budoni (NU)”, è il testo che accompagna l’immagine pubblicata sull’account dell’Arma su Facebook. La caratteristica di Budoni è quella di essere divisa tra due subregioni della Sardegna: da una parte è Gallura e dall’altra Baronia. ma entrambe le facce del paese si trovano in provincia di Sassari. Per i carabinieri, invece, è rimasta in Provincia di Nuoro.

Dal 2005 Budoni era passata alla Provincia di Olbia-Tempio poi, con l’abolizione del 2016, è confluita in quella di Sassari. E ora dovrà cambiare ancora bandiera perché quest’anno la Regione ha fatto nascere la Provincia di Gallura. Non è la prima volta che i carabinieri si perdono in questi continui spostamenti di confine che si fanno in Sardegna.

Ieri è stato presentato il calendario 2024 e l’Arma ha dedicato uno spazio a Castelsardo come uno dei Borghi più belli d’Italia. Anche l’anno scorso c’era stato spazio per la Sardegna: era stata scelta Bosa. Ma anche in quel caso, come per Budoni, era stata collocata in provincia di Nuoro. Dal 2005, come Budoni, anche Bosa ha abbandonato la provincia di Nuoro e da allora si trova in quella di Oristano.

