Grande successo per Golfo Aranci On Air.

Golfo Aranci con il press tour On Air ha spalancato le finestre del suo territorio a tutto il mondo.

Le conferenze stampa, che si sono tenute presso il ristorante L’Ostrica Ubriaca, ha sancito il battesimo di queste giornate dedicate a promuovere il turismo e le bellezze del luogo attraverso gli ospiti vip e giornalisti intervenuti.

La speaker Maria Pintore ha moderato gl’incontri, cui sono intervenuti il sindaco di Golfo Aranci Mario Mulas, il vice sindaco Giuseppe Langella, l’assessore regionale Giuseppe Fasolino, l’assessore al Turismo Luigi Romano, l’assessore allo spettacolo Gianni Prontu e molti altri. “Incontrarci dopo tanta sofferenza è un piacere. L’anno sarà ancora difficile, ma speriamo di uscirne presto. Ripartiamo da Golfo Aranci: come segnale per noi e tutta la Sardegna”, ha commentato il sindaco Mario Mulas.

Tra i personaggi Vip, l’attore Andrea Roncato, il presentatore Beppe Convertini, la giornalista Morena Zapparoli e lo speaker radiofonico Marco Baldini. Ognuno, di loro ha lasciato la sua testimonianza delle bellezze e delizie enogastronomiche degustate durante l’arco dell’intensa giornata. Questa, partita con un’escursione presso il santuario della Madonna di Bonaria, dove tutti sono stati conquistati dal panorama mozzafiato e affascinati dal racconto della guida.

“Sono stato nell’isola molte volte con Linea Verde – ha commenatato Beppe Convertini – e ho avuto modo di scoprire terre uniche. Da Piscinas a Bidderosa, Alghero, il Parco Tepilora. È la prima volta a Golfo Aranci e scopro uno dei luoghi più belli mai visti, dove trionfa un’enogastronomia unica”.

Cura del territorio e delle persone che lo visitano, in questo momento particolare, come confermato dalla giornalista Morena Zapparoli: “Complimenti perché la Sardegna sta molto attenta: ho trovato un’organizzazione perfetta per entrare, mille telefonate e controlli che non ho trovato altrove”. Mentre, il giornalista e opinionista Tv Biagio D’Anelli, ha affermato: “Golfo Aranci è un paradiso, è un gioiello tutto da esplorare”.

Un ritorno con nuovi scorci è per la show girl Elena Morali: “Conosco bene Golfo Aranci, quando ero bambina sono venuta spesso con la mia famiglia. È un posto incantato e magico”. La travel influencer Mercedesz Henger, con gli occhi incantati: “Oggi ho fatto il mio primo bagno della stagione estiva, non ho saputo resistere a quest’acqua cristallina”.

Il soggiorno è ricco di escursioni per via mare e terra alla scoperta delle bellezze del luogo, all’insegna dell’integrazione con la popolazione del posto. In particolare, il giornalista Amedeo Goria, la show girl Lory Del Santo e il calciatore Stefano Tacconi, hanno potuto ammirare il mercato di Golfo Aranci che ogni lunedì si svolge lungo la via principale cittadina.

Mentre, la sera si sono cimentati nella preparazione della famosa Zuppa alla Golfarancina. A chiudere la serata l’applaudito numero di magia del mago Heldin.

(Visited 112 times, 112 visits today)