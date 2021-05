Presunto stupro a Porto Cervo, nuovo interrogatorio per tre giovani

Tre dei 4 giovani chiedono un nuovo interrogatorio.

Nuovo colpo di scena sull’indagine sul presunto stupro di Porto Cervo. Ciro Grillo, il figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle, e altri due giovani accusati, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria hanno chiesto all procura di Tempio di essere riascoltati in un nuovo interrogatorio.

I tre, insieme all’amico Francesco Corsiglia che al momento no ha chiesto di essere risentito, sono indagati per violenza sessuale su una studentessa italo norvegese nella villa di Beppe Grillo dopo una serata in discoteca.

La vicenda.

I fatti risalgono al 16 luglio 2019. Secondo la denuncia della modella scandinava, dopo una serata passata in una discoteca della Costa Smeralda lei e i 4 sarebbero rientrati nella villa dove si sarebbe consumato il presunto stupro. Tornata dalle vacanze in Sardegna la ragazza denunciò tutto ai carabinieri di Milano. Diversa invece la versione dei ragazzi che si difendono dichiarando che il rapporto sessuale c’è stato ma era consenziente.

(Visited 176 times, 176 visits today)