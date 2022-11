I nostri cani: come curare la loro dieta￼

La dieta è uno dei fattori più importanti da tenere in conto per la cura degli animali domestici; la sensibilizzazione su questo problema sta crescendo in Europa e questo significa che molte aziende stanno incrementando i loro standard e producono alimenti per animali domestici con ingredienti di alta qualità.

Tra le alternative alimentari per gli animali domestici c’è la dieta B.A.R.F; tuttavia, per prepararla è necessaria una profonda conoscenza dell’alimentazione canina. In questo senso, l’azienda Dogfy Diet si presenta come un’opzione relativa al cibo per cani e che può essere portato a casa, secondo quanto spiegato nel blog Dogfy Diet. Il vantaggio di questi alimenti è che si puoi dare all’animale domestico alimenti sani, senza troppa fatica e con le dovute garanzie di origine.

Come nutrire al cane

Chi ha un animale in casa di solito lo nutre senza chiedere troppe informazioni sul contenuto nutrizionale del prodotto somministrato. Tuttavia, questa è un’argomentazione che non deve essere trascurata. Infatti, scegliere gli alimenti da inserire nella loro dieta è fondamentale per mantenerli in forma ed evitare malattie.

Per definire il miglior prodotto alimentare per qualsiasi cane, si deve prendere in considerazione ogni esigenza specificha. Questo comprende il peso, lo stile di vita, l’età e la razza. Sulla base di questi fattori è necessario scegliere un prodotto bilanciato che contenga gli elementi nutritivi adeguati per il cane. Certi alimenti sono addirittura formulati appositamente per cani con determinate condizioni mediche. Di conseguenza, un servizio di consegna di cibo, a seconda delle esigenze individuali, sarà una decisione valida.

Fornire ingredienti di qualità

Nel settore degli alimenti per animali domestici si è sviluppato il segmento degli alimenti pronti per il consumo, dalle scatolette ai croccantini. Tuttavia, questo cibo è spesso costituito da avanzi e da altre rimanenze che altrimenti andrebbero buttate via.

Ma ciò non è l’unico problema: per dare agli alimenti preparati il valore nutrizionale e proteico che hanno gli alimenti freschi, vengono introdotti additivi, conservanti, antiossidanti nonché elementi che possono risultare tossici per l’animale.

Come alternativa, da un altro lato, molti sostenitori del B.A.R.F. (Biologically Appropriate Raw Food) affermano che nutrire i cani con ossa e cibo crudo è molto più vantaggioso. L’idea alla base di questa teoria è che i cani dovrebbero seguire una dieta il più possibile simile a quella dei loro antenati selvatici. Tuttavia, è necessario essere ben informati per bilanciare correttamente l’alimentazione, perché in caso contrario il cane potrebbe soffrire di alcuni problemi, come ad esempio carenze nutrizionali, infezioni batteriche, problemi digestivi o di salute orale associati con l’ingestione di ossa.

D’altra parte, c’è l’alternativa del cibo naturale di alta gamma, preparato da aziende specializzate e consegnato a domicilio. Queste prestano grande attenzione agli ingredienti e li cucinano lentamente e a temperature basse per mantenere i principi nutritivi come specificato nel blog Dogfy Diet.

Degli ingredienti essenziali per una buona dieta

Le sostanze proteiche di alta qualità costituiscono uno degli ingredienti fondamentali di una buona dieta per animali. Carne, pesce e uova forniscono ottime fonti di proteine di base per i cani. Inoltre, hanno bisogno di lipidi sani, per esempio quelli contenuti nell’olio di pesce.

Inoltre, i carboidrati complessi costituiscono una parte importante della dieta dei cani sani, perché apportano energia di lunga durata. Cereali integrali come il riso e l’avena sono buone fonti di carboidrati complessi.

I cibi da escludere

Ci sono determinati prodotti alimentari che dovrebbero essere evitati per il cane. Il cibo umano può essere pericoloso per i cani perché molti di questi alimenti contengono ingredienti per loro tossici. Caffeina, cioccolato, ossa cotte e certi frutti sono alcuni elementi da evitare per il cane. È anche importante non esagerare con la quantità degli alimenti per cani, perché questo può portare a un aumento di peso e a problemi di salute.

Suggerimenti per l’alimentazione del cane

Assicurarsi che la dieta sia equilibrata . È fondamentale fornire agli animali domestici una dieta equilibrata che contenga tutti i componenti nutritivi necessari. Se non si trova l’alimento da acquistare, consultare lo specialista veterinario.

. È fondamentale fornire agli animali domestici una dieta equilibrata che contenga tutti i componenti nutritivi necessari. Se non si trova l’alimento da acquistare, consultare lo specialista veterinario. Attenersi alle indicazioni : Assicurarsi di seguire le istruzioni di alimentazione indicate sull’etichetta contenuta nella confezione. Un eccesso di cibo del cane può portare a una serie di problemi di salute, quali il sovrappeso.

: Assicurarsi di seguire le istruzioni di alimentazione indicate sull’etichetta contenuta nella confezione. Un eccesso di cibo del cane può portare a una serie di problemi di salute, quali il sovrappeso. Alimentare a periodi regolari: i cani dovrebbero mangiare piccole quantità di cibo più volte al giorno. Somministrare troppo cibo alla volta può danneggiare lo stomaco e provocare vomito o diarrea.

La dieta costituisce uno dei più importanti aspetti della cura del cane. Si deve scegliere un alimento bilanciato che contenga tutti i nutrienti di cui il cane abbisogna. È inoltre fondamentale non dare al cane alimenti potenzialmente pericolosi per la sua salute, come la caffeina, zucchero o il cioccolato. Chi segua queste linee guida, sarà sulla strada giusta per nutrire il proprio cane con il cibo più sano possibile.

