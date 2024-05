A Olbia arrivano gli Astroaperitivi

Astec, centro di educazione e tecnologia aerospaziale, propone a Olbia la nuova formula degli Astroaperitivi. Il primo appuntamento è oggi, 18 maggio, dalle 19 alle 20 al Lorenzo’s Cafè pub & bar di via Roma, 63.

“Si tratta di momenti di convivialità organizzati per avvicinare i cittadini all’aerospazio – spiegano -. Ospite di questo AstroAperitivo è Giulia Bassani, in arte AstroGiulia, che parlerà agli studenti del proprio percorso di studi e delle brillanti possibilità offerte dall’aerospazio; non mancheranno consigli utili per barcamenarsi tra le difficoltà degli studi e i propri sogni… per arrivare a toccare le stelle! Giulia presenterà per l’occasione anche il suo ultimo libro”.

Conduce l’aperitivo scientifico Marilisa Pischedda, Astec director, ingegnera aerospaziale, divulgatrice scientifica del settore e appassionata di esplorazione spaziale.

Recapiti:

info@astecenter.it

0789 374240

