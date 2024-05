Migliaia di persone a San Simplicio per il funerale di Gabriele Pattitoni

Magliette e palloncini azzurri e bianchi: migliaia di persone si sono ritrovate a San Simplicio per il funerale di Gabriele Pattitoni. “Vola alto tra le stelle. Ciao Gabri” lo striscione esposto davanti alla basilica simbolo di Olbia.

La notte del 10 maggio quattro ragazzini di Olbia erano in giro a bordo di due scooter. All’improvviso si sono scontrati, i tre hanno riportato feriti e lievi mentre Gabriele è finito gravissimo in ospedale. Dopo alcuni giorni di lotta il suo cuore si è fermato trascinando nel lutto non solo Olbia, ma anche Calangianus: il centro da dove arrivano i genitori.

Il parroco don Antonio Tamponi si è occupato di accompagnare Gabriele per l’ultimo saluto, prendendo per mano la folla in lacrime. Ha spiegato ai tanti giovani presenti l’importanza della vita. Ha ricordato anche quanto sia importante restare uniti e vicini uno all’altro. Al termine della cerimonia funebre è intervenuto anche il padre di Gabriele che, nonostante lo strazio del lutto, ha cercato di trasmettere forza ai giovani amici del figlio.

