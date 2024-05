Cosa fare a Olbia e in Gallura questo fine settimana? Vediamolo insieme.

Ha avuto inizio ieri, 17 maggio, la rassegna “San Teodoro in Fiore”, iniziativa che vede i migliori maestri infioratori di tutta Italia all’opera per l’allestimento di una meravigliosa infiorata in centro. Il programma prevede che oggi, 18 maggio, alle 18:30 abbia luogo l’inaugurazione dell’infiorata, che sarà poi visitabile domani, 19 maggio. Per l’occasione il museo dedicato ad Andrea Parodi resterà aperto al pubblico gratuitamente. Per saperne di più https://www.galluraoggi.it/eventi-gallura/san-teodoro-in-fiore/

Due giorni di festa anche a Santa Teresa Gallura con la Festa di San Pasquale. L’evento, organizzato dall’Associazione San Pasquale Baylon con il patrocinio e il contributo del Comune prevede il seguente programma:

Sabato 18

Ore 18- Vespri solenni in onore di San Pasquale

Ore 21 -Cena all’aperto a base trippa con patate, pane acqua e vino

Ore 22- Serata di liscio e balli di gruppo in compagnia di Quirico Bacciu

Domenica 19

Ore 16:30- Ingresso in paese della Banda Musicale “Michele Columbano” di Calangianus e a seguire concerto in piazza.

Ore 18:15- Processione con il simulacro del Santo per le vie del paese con la partecipazione dei “Cavalieri di Lungoni”

Ore 18:45-Santa Messa con panegirico del Santo

Ore 21- Cena all’aperto a base di minestra, carne, patate lesse, pane acqua e vino

Ore 22- Il Volo in concerto

Per consultare la locandina dell’evento sul nostro calendario https://www.galluraoggi.it/eventi-gallura/appuntamento-festa-san-pasquale-santa-teresa-gallura/

A Palau invece tanto sport con l’evento Vivinfitness, lo Street Workout per tutti, domani, 19 maggio.

Il programma propone una camminata veloce (walking dinamico) intervallata da stazioni fitness dove si prende parte a sessioni di semplici esercizi, con discipline come ad esempio Yoga, Pilates, Ginnastica Funzionale, Aerobica, Qi Gong e altro. I partecipanti saranno coordinati da un animatore e da istruttori qualificati che guideranno i loro passi a suon di musica, attraverso cuffie wireless. Verranno inoltre fornite informazioni e aneddoti sui luoghi visitati inseriti nel percorso programmato. Il percorso, di circa 3 km, partirà da Piazza Popoli d’Europa, fronte Municipio, dove dalle ore 9:30 ci sarà la consegna delle cuffie e della maglietta per ogni partecipante.

Alle 10 avrà inizio il vero divertimento con il fischio di inizio del I° Street Workout Palau alla volta delle successive aree di stazionamento adibite alle varie discipline previste.

Il termine della manifestazione è previsto intorno alle 12.00 presso la Piazza Due Palme dove avverranno i saluti finali, i ringraziamenti e la riconsegna delle cuffie.

Per iscriversi è sufficiente registrare gratuitamente i propri dati sul sito www.vivinfitness.it cliccando il pulsante “Partecipa” sotto l’evento Palau Street Workout. In alternativa contattare il numero 347 7927416 (Daniele Perra) o scrivere a infovivinfitness@gmail.com.

Per maggiori dettagli consultate l’evento dedicato sul nostro calendario al https://www.galluraoggi.it/eventi-gallura/arriva-palau-vivinfitness/

Giornata dedicata allo sport anche a Luras, con la Corsa Millenaria che si terrà domani, 19 maggio, alle 10. L’evento è organizzato dall’associazione sportiva “Atletica Leggera Luras”con il patrocinio del Comune e la collaborazione dei Fedales 1988. La corsa terminerà ai piedi dell’olivastro millenario a Santu Baltolu, il quale ha ricevuto il riconoscimento di albero più vecchio (primo in Italia e terzo in Europa) da parte di Italian tree of the year. Insomma, una corsa che unisce l’amore per la natura alle tradizioni. Una iniziativa che mira a valorizzare la Sardegna e l’entroterra.

I percorsi previsti saranno due: il primo prevede una gara competitiva di 5km dedicata agli atleti italiani e stranieri tesserati con la Fidal. Il secondo prevede una gara non competitiva (si tratta di una camminata) di 4 km.

Per iscriversi alla corsa millenaria consultare le pagine social dell’associazione sportiva e sul sito di Sardegna Fidal raggiungibili ai seguenti link: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063667596071 e https://sardegna.fidal.it

Per ulteriori curiosità potete consultare l’evento dedicato al https://www.galluraoggi.it/eventi-gallura/luras-prima-edizione-corsa-millenaria/

Per gli amanti della fotografia “Safari fotografico lungo la costa”, domani 19 maggio alle 9:30. L’evento, organizzato da “Amici di Talmone e Cala di Trana” si svilupperà in un percorso che partirà da Cala Sicilia per arrivare a Punta Sardegna. Durante la passeggiata, accompagnati da Sara e Luciano, i partecipanti avranno la possibilità, in luoghi prescelti, di fare degli scatti in mezzo alla natura: rocce, cavità naturali e tafoni, fauna e flora, spiagge e distese di Posidonia oceanica. Ogni scatto parteciperà al Concorso di fotografia naturalistica, ispirato all’etica, al rispetto ed alla piena responsabilità del fotografo verso il patrimonio naturale. Le immagini saranno pubblicate sulla pagina Facebook “Amici di Talmone e Cala di Trana”, dove avverrà la votazione (fino a domenica 26 maggio) e saranno scelte le tre fotografie che avranno ottenuto maggiori consensi e apprezzamento. Al termine del percorso, nella suggestiva cornice di Cala di Trana, Camilla Pusateri, istruttrice Yoga, illustrerà il progetto Sea Yoga Revolution, un movimento ispirato al mare, alle rocce, al vento. Il contatto con la natura è la chiave di ricerca e di crescita che abbraccia diverse discipline, aprendosi alla contaminazione con l’arte, la voce, il suono.

L’appuntamento è fissato per le 9:30 alla rotonda di Porto Cuncato, dove inizia il sentiero per le Piscine di Talmone. Il termine è previsto per le ore 13:30. Si consiglia un abbigliamento adeguato, con scarpe o sandali da trekking, vietate le infradito. Non è consentito condurre cani o altri animali domestici. Ogni partecipante potrà portare con sé acqua e cibo a seconda delle proprie necessità. La partecipazione è gratuita, ma per motivi organizzativi è richiesta l’iscrizione via sms o whatsapp qui seguenti contatti: Sara 320.1185944, Camilla, Luciano 345.2319349.

Pagina Facebook dell’evento https://www.facebook.com/events/1157917275334788/

Cosa fare a Olbia e in Gallura questo fine settimana? Speriamo di esservi stati d’aiuto!

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui