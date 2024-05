Ennesimo caso di stalking a Olbia.

Un 49enne di Olbia è stato accusato dalla sua ex compagna di atti persecutori, minacce, percosse, in una parola, di stalking. Lui l’avrebbe ossessionata e perseguitata, contattandola telefonicamente e presentandosi più volte presso l’abitazione di lei. In almeno una occasione, l’uomo avrebbe preso di mira anche la macchina di lei, rompendole uno specchietto retrovisore.

Numerose le segnalazioni alle forze dell’ordine da parte della donna, tanto che a fine giugno 2023 era riuscita a ottenere il divieto di avvicinamento nei confronti dell’uomo, con applicazione del Codice Rosso.

Ma sono numerosi gli episodi di aggressione elencati dalla donna, che avrebbe anche subito subito una minaccia di morte dal suo ex. L’uomo, alla notizia della fine della loro storia d’amore, le avrebbe anche stretto le mani al collo minacciandola di farla cadere da un balcone. Era il 26 dicembre 2022. Da quel momento la vita della donna non sarebbe stata più la stessa. In udienza, il Pm ha chiesto il giudizio immediato, per quella che lui ritiene essere una manifesta inconfutabilità delle prove. La difesa promette comunque battaglia. L’uomo verrà processato per atti persecutori. Nel frattempo, la misura cautelare del divieto di avvicinamento, non è stata revocata. Come si legge su La Nuova Sardegna il processo proseguirà il 17 giugno.

