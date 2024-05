Scontro fra auto e moto ad Olbia, il centauro finisce in ospedale

Incidente tra auto e moto in viale Aldo Moro a Olbia

Incidente stamattina in viale Aldo Moro a Olbia: si sono scontrate un’auto e una moto e un ferito è in ospedale. I vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti poco prima delle 11 all’incrocio tra viale Aldo Moro, e via Vignola. Per cause ancora da chiarire per un incidente stradale tra un’auto e una moto.

Il centauro ha avuto la peggio e un’ambulanza del 118 si è occupata di trasportarlo all’ospedale di Olbia. La squadra dei vigili del fuoco si è occupata di mettere in sicurezza l’auto e la moto e l’area interessata dall’incidente. In viale Aldo Moro è intervenuta la Polizia locale di Olbia che si sta occupando di ricostruire la dinamica e le responsabilità dell’incidente.

