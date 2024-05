Allarme per due persone entrate nel terreno di una casa senza autorizzazione.

Grande spavento avantieri per una famiglia di Arzachena: due uomini, uno con la motosega, hanno fatto irruzione in un terreno privato. Lì si trova l’abitazione di due coniugi in località “Lu Cuccu”. I due si sono accorti di qualcosa di strano per via dell’abbaiare allarmato dei loro cani in una direzione particolare. Osservando i video del sistema di videosorveglianza si sono accorti della presenza di due uomini nel loro terreno.

Secondo la denuncia, sporta immediatamente presso la stazione dei carabinieri locale, i coniugi avrebbero constatato che i due uomini non identificati avrebbero perlustrato l’area intorno alla casa, fermandosi davanti al garage, prima di spostarsi verso il cancello. Un dato inquietante sta nel fatto che uno dei due portava con sé una motosega, dato testimoniato dai video allegati alla denuncia. Entrambi indossavano un giubbottino catarifrangente simile a quello utilizzato dagli operai. L’irruzione sarebbe avvenuta attraverso la rete di recinzione della proprietà, manomessa in due punti.

A questo punto, il padrone di casa sarebbe uscito dall’abitazione ad Arzachena, chiedendo ai due cosa facessero nel suo terreno: “Siamo addetti dell’Enel, dobbiamo pulire le linee elettriche aeree presenti in questa area”, avrebbero risposto. Spiegazione, si potrebbe dire, “campata per aria”, dato che nella zona le linee elettriche sono interrate. Peraltro, il terreno agricolo che circonda la casa non sarebbe servito da corrente elettrica. Addirittura uno dei due si sarebbe mostrato spaventato, tanto da spingere il padrone di casa ad offrirgli una bottiglietta d’acqua, prima di accompagnarlo fuori di casa

I due avrebbero inoltre affermato di essere moldavi, dettaglio che parrebbe confermato dall’accento “dell’est” riscontrato dai due coniugi.

Non un caso isolato.

La loro non sarebbe l’unica irruzione all’interno di aree private con abitazione nelle campagne del paese. Una anziana affermerebbe che i due si sarebbero presentati anche dentro la sua proprietà, ma non avendo alcuna prova in quanto priva di videosorveglianza, avrebbe deciso di non sporgere denuncia.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui