Le auto più vendute in Sardegna nel 2020.

Il 2020 non è stato un anno semplice, anche per il mondo dell’auto. Tra pandemia e lockdown il settore si è immobilizzato per diverse settimane, con dati di vendita estremamente negativi.

Il mercato del nuovo ha chiuso l’annata con il -28%; per l’usato in rete è andata poco meglio, -14,2%. Sono stati 2.673.624 i passaggi di proprietà in questo 2020, più del 16% di questi avvenuti nel Sud Italia. Ma nonostante il periodo di magra, quali sono state le vetture più vendute online nel Meridione e sulle Isole? Andiamo a scoprire la classifica delle auto preferite dagli italiani, nel Sud Italia, Sicilia e Sardegna.

Sono stati 2.673.624 i passaggi di proprietà in questo 2020, poco più del 16% di questi avvenuti nel Sud Italia. brumbrum, il primo rivenditore diretto di auto online d’Italia che opera sul sito www.brumbrum.it, ha stilato la classifica delle auto preferite dagli italiani avvalendosi dei dati raccolti dall’Osservatorio brumbrum. L’Osservatorio di rilevazione e indagini statistiche online in ambito automotive ha preso in considerazione le automobili che in questi 12 mesi hanno fatto più vendite in rete nell’Italia meridionale e sulle isole.

In Sardegna vince la Volkswagen Golf.

In Sardegna ai primi due posti della classifica troviamo le auto tedesche. Prima la Volkswagen Golf, che però vende poco nelle altre regioni e non è nella top five delle più acquistate al sud. Segue al secondo posto un altro modello della casa di Wolfsburg: la Polo. Sul gradino più basso del podio la prima italiana, la Fiat 500. Per il quarto posto si ritorna in terra tedesca con la Mercedes classe A, mentre chiude la top 5 la Fiat Panda.

Utilitarie davanti, bene i SUV

Parlando di tipologie di vetture le più amate dagli Sardegna, si confermano le utilitarie. Questa tipologia è stata scelta nel 2020 dal 26% dei clienti al sud. Al secondo posto le berline con il 21% seguite da vicino dai suv al 18%.

Diesel ancora sopra il 70%, male l’ibrido

Nonostante la grande crisi mondiale, è stato ancora un ottimo anno per il diesel, che ha registrato buoni numeri, In Sardegna il gasolio tiene ancora il 70% delle vendite online. Di contro il benzina arriva 27% , Gpl all’1%, . Ancora irrisori i risultati di ibrido ed elettrico.

