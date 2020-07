La classifica delle auto più vendute in Sardegna.

Il primo semestre dell’anno si è concluso ed è tempo di bilanci, anche nel mondo dell’auto. Un 2020 iniziato non certo col piede giusto, dato che l’emergenza sanitaria ha messo in seria difficoltà il settore dell’automotive. Sono state numerose le contromisure attuate dal Governo per contenere il rischio di contagio dal coronavirus. Queste limitazioni però hanno avuto delle conseguenze: con il lockdown e la quarantena sono calati drasticamente gli acquisti di vetture, sia offline sia online.

Sono stati 1.093.616 i passaggi di proprietà in questo primo semestre del 2020, oltre il 15% di questi avvenuti nel sud Italia. brumbrum, il primo rivenditore diretto di auto online d’Italia che opera sul sito www.brumbrum.it, ha stilato la classifica delle auto preferite dagli italiani avvalendosi dei dati raccolti dall’Osservatorio brumbrum. L’Osservatorio di rilevazione e indagini statistiche online in ambito automotive ha preso in considerazione le automobili che nel primo semestre del 2020 hanno fatto più vendite in rete nell’Italia meridionale e sulle isole.

In Sardegna è la Volkswagen Golf l’auto più amata a differenza delle altre regioni italiane dove domenica la Fiat Panda. Oltre a Golf, le altre auto straniere a mettersi in luce al sud e sulle isole sono smart fortwo (seconda in Abruzzo) e Nissan Qashqai. Parlando di tipologie di vetture, le utilitarie si confermano le vetture più vendute nel 2020: in Sardegna vendono più quasi 30% del totale.

Per ultimo parliamo di alimentazioni. Nonostante la grande crisi mondiale, in questi primi sei mesi del 2020 si sono registrati ottimi numeri per il diesel. Il gasolio tiene ancora oltre il 70% delle vendite online quasi ovunque. Di contro il benzina arriva a poco sopra il 20% di media, solo in Sardegna segna un buon 26%. GPL al 3%, metano sotto il 2%. Ancora irrisori i risultati di ibrido ed elettrico.

