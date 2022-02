La auto usate più vendute in Sardegna.

Un altro anno è finito ed è tempo di bilanci, anche nel mondo dell’auto. Continua il periodo difficile per il settore anche in Sardegna che, dopo uno sciagurato 2020, è andato incontro a un 2021 sicuramente migliore rispetto all’anno precedente, ma ancora pessimo in confronto al 2019, ultimo periodo “vero” dell’industria automotive. Nonostante l’anno negativo però, è giusto fare qualche analisi dell’andamento del mercato e stilare la classifica delle vetture più vendute.

Sono stati 3.032.192 i passaggi di proprietà nel 2021. Brumbrum, il rivenditore diretto di auto ricondizionate e a noleggio a lungo termine, ha redatto la classifica delle auto preferite dagli italiani avvalendosi dei dati raccolti dall’Osservatorio brumbrum.

In Sardegna vince la Volkswagen Golf.

In Sardegna trionfa la Volkswagen Golf. La vettura tedesca è al primo posto tra le auto usate più vendute sull’Isola. Segue la Fiat 500, mentre l’ultimo gradino del podio è occupato da un’altra Volkswagen, la Polo. Al quarto posto invece troviamo un’altra italiana, la Fiat Panda. A completare la top Five è invece la Mercedes Classe A.

Utilitarie in testa davanti a berline e crossover.

Parlando di tipologie di vetture, le auto usate più comprate in Sardegna sono le utilitarie. Questa tipologia è stata scelta nel 2021 dal 27% dei clienti. Chiudono il podio i crossover e berline, tutte e due con con il 21% del mercato. Fuori dal podio e con grande distacco i SUV e station wagon (8%) che pagano la grande crescita dei crossover. Dati risicati per cabrio, coupé, spider e multispazio.

Diesel quasi al 70%.

Per ultimo vediamo le alimentazioni scelte in Sardegna. Nonostante la grande crisi mondiale, è stato ancora un ottimo anno per il diesel, che ha registrato buoni numeri. Il gasolio raggiunge il 68% delle vendite. Di contro il benzina arriva a 27%. Numeri ancora bassi ma in crescita per l’ibrido che raggiunge il 4%, mentre fanalino di coda è il gpl con l’1%.