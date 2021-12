Le feste di compleanno per bambini sono sempre momenti perfetti per giocare, divertirsi e anche far passare del tempo insieme ai nostri piccoli tra attività, momenti magici e buon cibo.

Ma prima di organizzare una festa, il primo passo che ogni genitore ha dovuto fare per organizzare la più bella festa del mondo per il proprio bambino è sicuramente l’invito!



Ricordiamo tutti a scuola il momento della distribuzione degli inviti cartacei in classe: che fossero di cartoncino, tutti uguali in piccoli blocchetti o fatti a mano con semplicità ed originalità, l’invito è il primo indizio di quanto la festa sarà bella e curata ma soprattutto se avrà un tema da rispettare!

Nell’era digitale, gli inviti non si comprano più necessariamente nelle cartolerie o nei negozi specializzati di articoli per le feste, ma si possono trovare interessantissimi spunti online per degli inviti digitali che faranno iniziare col piede giusto la festa del vostro bambino!



I siti sono centinaia e vanno bene per tutti i genitori, dai più bravi col computer e che hanno più dimestichezza a quelli più semplici e guidati ma pur sempre di grande effetto! Un programma sicuramente famosissimo che dà la possibilità di creare centinaia di inviti diversi e personalizzabilissimi è Canva!



Canva ha centinaia di template già organizzati in cui è possibile inserire i dati importanti come il nome del piccolo festeggiato o della piccola festeggiata, il giorno, l’ora e se ci sono delle indicazioni in particolare, come per esempio se si richiede che un genitore rimanga insieme ai bambini o se bisogna per esempio portare delle calzettine antiscivolo per agevolare il gioco dei nostri piccoli amici.



Grazie a Canva è possibile scegliere tra migliaia di temi e colori, personalizzabili in ogni caratteristica, per poi stamparli e avere un biglietto di invito per la festa di compleanno originale e impossibile da trovare uguale altrove! Ci sono anche soluzioni molto più semplici, in cui basta scaricare e stampare un bigliettino tra quelli proposti dai siti internet e magari, se in bianco e nero, farlo colorare ai propri bambini e compilarlo con tutte le informazioni necessarie.



Ma non solo, la tecnologia avanza e perchè non pensare ad un video invito?

Pensateci, quale classe non ha una chat Whatsapp di mamme e papà di una classe in cui magare inoltrare un simpatico video animato col personaggio preferito del proprio piccolo?



Questo sito ti dà non solo la possibilità di creare video inviti, ma anche inviti più semplici o addirittura video di auguri da inviare al festeggiato con un bel messaggio portato dal suo personaggio preferito.



Sembra essere una risorsa fantastica per organizzare una festa di compleanno per bambini e siamo solo all’inizio! Questo sito mostra una serie di soluzioni diverse ma tutte ugualmente bellissime e funzionali!

Che il piccolo o la piccola siano fan dei personaggi Disney, o Marvel o che magari si voglia scegliere un design più per piccoli senza necessariamente scegliere un cartone animato ma senza fare qualcosa di troppo serioso, questo sito ha un sacco di proposte accattivanti che possono aiutarti a creare dei bellissimi inviti per la tua festa di compleanno.

Per chi infine vuole fare qualcosa di molto particolare e ha un po’ di budget da investire, ci sono anche piccole realtà artigiane su Etsy che possono creare degli inviti digitali davvero belli e curati, un esempio sono questi qui ecco un esempio di inviti digitali ma se ne possono trovare a migliaia cercando un po’ su Google.



Come potrete vedere, ad un piccolo prezzo si potrà avere una grafica unica che potrete inviare digitalmente ai genitori dei vostri invitati e rendere ancora più speciale la festa di compleanno.

Ma adesso che abbiamo invitato gli amichetti, che succede?



Una festa che si rispetti non si limita cerco a riunire tutti i bambini in un posto senza organizzare delle meravigliose attività, degli addobbi fantastici e senza preparare del cibo squisito da condividere tutti insieme, gli inviti sono solo l’inizio di questa fantastica avventura!



Non tutti i genitori però hanno tempo da dedicare ai preparativi, tra il lavoro e gli impegni quotidiani l’organizzazione di un compleanno può davvero portar via un sacco di tempo e tante mamme questo tempo non possono toglierlo alle amorevoli cure dei propri figli. Qui vengono in soccorso gli organizzatori di feste per bambini o gli animatori che con la loro esperienza possono trasformare qualsiasi evento in un piccolo sogno da ricordare negli anni! Anche scegliere l’animazione giusta per la propria festa di compleanno non è semplicissimo, tantissimi si improvvisano animatori con scarsi risultati. Meglio sempre affidarsi a chi di questo meraviglioso mestiere ne ha fatto la propria vita!



Ritornando in tema di inviti digitali, alcune agenzie di animazione offrono questo servizio incluso nei loro pacchetti festa come ad esempio la Surprise Animazione, per chi volesse saperne di più su questa azienda può visitare la loro scheda di Google My Business che è sempre molto dettagliata e che viene aggiornata spesso .



Questa agenzia di animazione per bambini non solo si occupa di tutta l’organizzazione della location e delle attività, ma anche di noleggio di gonfiabili e mascotte, sempre così tanto amate dai più piccoli per giocare e per fare delle foto memorabili! Se cercherete il loro sito internet, troverete un sacco di video e idee per i vostri bambini per rendere il loro compleanno l’esperienza più magica di tutto l’anno.



Per la gioia dei nostri bambini vogliamo sempre affidarci ai migliori e con tanti anni di esperienza, questa agenzia garantisce un’animazione competente e divertente, per ogni tipologia di festa.

Non lasciarti sfuggire l’occasione di rendere unico il compleanno dei tuoi figli, l’infanzia è il momento più bello della vita, aggiungerci un pizzico di magia sarà bellissimo!