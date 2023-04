Una classifica di Tripadvisor sulla miglior colazione a Olbia.

Fare colazione al bar a Olbia? La scelta è davvero vasta in termini di quantità e di qualità. Il centro storico (e non solo) sono pieni di tanti localini alla moda dove prendere una caffè o fare colazione con un’ottima brioche e del cappuccino.

Tuttavia, secondo gli utenti di Tripadvisor, dieci locali di Olbia meritano di più per quanto riguarda la qualità del servizio e della colazione. Stando a una classifica aggiornata del 2023, a occupare la prima posizione è “Tredicizerouno Olbia”, che si trova all’interno del supermercato Conad (Ex Auchan). Subito dopo compare “Latte e Miele”, di fronte alla bellissima Basilica di San Simplicio. A occupare il terzo e il quarto posto ci sono rispettivamente “Tiramisù”, in viale Aldo Moro e “Il Viale”, che si trova sempre nella stessa strada.

Il quinto e il sesto posto lo occupano due storici bar: il Muzzetto e Le Café des Artistes. Entrambi si trovano nel cuore di Olbia, al Corso Umberto. A occupare il sesto e il settimo posto sono “Coffee Society”, di via De Filippi e “Demos Cafè” di via Genova. Chiudono la classifica “Charme”, in via Vignola e ”Bellavista” in via Principe Umberto.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui