Le più belle e le più costose.

Sogni irraggiungibili a sei zeri: ecco le case di lusso più belle e costose che si possono trovare in Gallura. Piccoli paradisi in una terra da sogno qual è la nostra Sardegna. Sono ville, proprietà che non si possono ammirare se non sbirciando nei siti delle agenzie immobiliari di lusso.

Una villa da 28 milioni di euro sul sito della Real Estate in vendita a Porto Cervo. 800 metri quadrati di casa senza contare l’immenso giardino. Piscina riscaldata, vasca idromassaggio, zone relax all’esterno. Senza contare la spiaggia privata. Nemmeno la vista è da meno. Dalla terrazza si può ammirare un paesaggio meraviglioso: l’arcipelago della Maddalena.

Agenzia Immobiliare Real Estate Luxury

Villa Kalispera, Costa Smeralda. Un immobile con un’identità inconfondibile grazie al talento e alla firma riconosciuta ed apprezzata di Savin J. Couelle. Particolare, unica, prestigiosa. Non si conosce il prezzo ma non c’è dubbio che in molti vorrebbero passarci almeno una giornata e godersi un paesaggio da sogno, requisito quasi indispensabile per ogni immobile in vendita.

Villa Azzurra, Golfo Aranci. 3 milioni di euro per una villa costruita a ridosso del mare ma a pochi passi dal centro del paese. Non si può non rimanere colpiti da come il paesaggio sia l’assoluto protagonista che toglie la scena agli ampi spazi e agli interni meravigliosi.

WaterFrontaly Agenzia Immobiliare

Santa Teresina, un milione e mezzo per una villetta diversa immersa in un contesto montano. Costruita con materiali locali, gli interni sono la fusione perfetta tra l’antico e il moderno. Un rifugio, un luogo felice in cui scappare, in cui si respira l’aria di altri tempi.

Agenzia Unique Living

Questi non sono solo che alcuni esempi di case da sogno in vendita in Gallura. E anche se moltissimi rimangono incantati da queste immagini, non si può negare che già vivere in Sardegna sia una fortuna che altrettanti ci invidiano.

