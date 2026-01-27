EP Cube: la nuova generazione di sistemi di accumulo per l’energia domestica

La diffusione del fotovoltaico nelle abitazioni private sta portando sempre più famiglie a considerare l’integrazione di un sistema di accumulo energetico. Tra le soluzioni più innovative presenti oggi sul mercato, EP Cube si distingue per il suo approccio modulare, la sicurezza avanzata e la grande versatilità di utilizzo. Pensato per migliorare l’autoconsumo, garantire continuità elettrica e ottimizzare i costi in bolletta, EP Cube rappresenta un passo evolutivo importante nel panorama dello storage residenziale.

Un sistema compatto e modulare, adatto a ogni casa

Uno degli aspetti che rendono EP Cube particolarmente interessante è la sua modularità. Il sistema è progettato per crescere insieme alle esigenze della casa, con una capacità che può essere ampliata semplicemente aggiungendo moduli, evitando complicazioni tecniche o costi eccessivi. Questo permette all’utente di installare inizialmente una capacità minima e, nel tempo, incrementare lo storage in base all’aumento dei consumi o all’ampliamento dell’impianto fotovoltaico.

La struttura compatta, dal design pulito e moderno, facilita l’installazione anche in spazi ridotti, come garage, locali tecnici o aree di servizio. La modularità non riguarda solo la capacità, ma anche la compatibilità: EP Cube si integra con nuovi impianti fotovoltaici oppure viene collegato con facilità a impianti già esistenti, rendendolo una delle soluzioni più flessibili disponibili oggi.

Sicurezza e tecnologia LiFePO₄: una scelta che dura nel tempo

EP Cube utilizza batterie LiFePO₄ (litio ferro fosfato), una delle tecnologie più sicure nel settore dello storage domestico. Oltre a garantire un’elevata stabilità termica, le batterie LFP offrono cicli di vita più lunghi rispetto alle tradizionali batterie al litio, con un degrado molto più lento nel corso degli anni. Ciò significa maggiore durata, meno sostituzioni e un funzionamento affidabile anche in condizioni d’uso impegnative.

A questo si aggiunge un livello di protezione IP67, che mette il sistema al riparo da polvere, acqua e agenti esterni. Anche l’elettronica di controllo è progettata per operare in sicurezza, disponendo di sistemi di monitoraggio costante che rilevano temperature, tensioni e stato generale della batteria.

Insieme a una garanzia estesa fino a 10 anni, EP Cube si posiziona come una delle soluzioni più solide per chi cerca un investimento duraturo.

Gestione intelligente dell’energia: controllo totale via app

Un sistema di accumulo moderno non può prescindere da una gestione smart dell’energia. EP Cube integra una piattaforma digitale intuitiva, accessibile tramite app dedicata, che permette all’utente di controllare in tempo reale ogni parametro: livello di carica, produzione solare, consumi domestici e stato dell’impianto.

La connettività avviene tramite Wi-Fi ed Ethernet, garantendo un monitoraggio affidabile sia localmente sia da remoto. Il sistema supporta anche aggiornamenti del firmware OTA (Over The Air), così l’utente ottiene nuove funzioni e miglioramenti senza interventi dell’installatore.

Questa visione “intelligente” dell’energia consente di compiere scelte consapevoli e ottimizzare la gestione quotidiana dell’impianto.

Modalità operative flessibili per massimizzare il risparmio

La flessibilità di EP Cube non si limita all’hardware. Il sistema dispone di diverse modalità operative, ognuna pensata per rispondere a esigenze specifiche:

Autoconsumo ottimizzato : immagazzina l’energia prodotta dai pannelli e la rilascia quando la casa ne ha bisogno, riducendo la dipendenza dalla rete.

: immagazzina l’energia prodotta dai pannelli e la rilascia quando la casa ne ha bisogno, riducendo la dipendenza dalla rete. Modalità TOU (Time-of-Use) : ideale per chi ha tariffe a fasce orarie; il sistema ricarica quando l’energia costa meno e alimenta la casa quando la tariffa è più alta.

: ideale per chi ha tariffe a fasce orarie; il sistema ricarica quando l’energia costa meno e alimenta la casa quando la tariffa è più alta. Modalità backup : mantiene una riserva di energia dedicata agli imprevisti, garantendo continuità elettrica durante blackout o instabilità della rete.

: mantiene una riserva di energia dedicata agli imprevisti, garantendo continuità elettrica durante blackout o instabilità della rete. Modalità personalizzate: permettono all’utente di definire priorità e comportamenti del sistema in base alle proprie abitudini energetiche.

Queste possibilità rendono EP Cube estremamente versatile e in grado di adattarsi a contesti molto diversi: dalla famiglia che punta al massimo autoconsumo alla casa che necessita di una forte affidabilità della rete elettrica. In questo e-commerce puoi trovare i prodotti EP Cube e richiedere un preventivo.

Facilità d’installazione e integrazione totale

Un altro punto di forza di EP Cube è la sua facilità d’installazione, resa possibile da un design modulare e da una struttura semplificata dei cablaggi. Gli installatori possono configurare rapidamente il sistema, riducendo tempi e costi di manodopera.

Il sistema è compatibile sia con inverter di nuova generazione sia con impianti dotati di ottimizzatori o microinverter, garantendo un’ampia interoperabilità.

Questa flessibilità riduce le barriere all’ingresso e permette a molte famiglie di migliorare il loro impianto fotovoltaico senza doverlo riprogettare completamente.

EP Cube non è semplicemente una batteria, ma un ecosistema avanzato che combina modularità, sicurezza e gestione intelligente dell’energia. È pensato per chi vuole aumentare l’autonomia energetica, ridurre i costi in bolletta e ottenere un sistema affidabile nel tempo. Grazie alla sua versatilità, risulta ideale sia per nuove installazioni sia per impianti esistenti, offrendo un valore reale e immediato a chi sceglie di integrarlo nella propria casa.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui