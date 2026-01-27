Rete 2026, il mondo dell’Horeca si confronta a Calangianus

A Calangianus il grande incontro del comparto Horeca

Rete 2026 a Calangianus, l’evoluzione dell’artigianato sardo nell’ecosistema Horeca: hotellerie-restaurant-café.

Sarà la città di Calangianus a ospitare la quarta edizione di Rete, l’evento che si conferma il principale acceleratore per il comparto che comprende alberghi, ristoranti e bar in Sardegna. Nel panorama produttivo attuale, la qualità del manufatto artigianale non rappresenta più l’unico requisito per il successo commerciale: per le imprese del territorio, la sfida risiede nella capacità di proiettare il prodotto fuori dal laboratorio, comprendendone le dinamiche di utilizzo, i nuovi mercati di sbocco e le reali necessità dei segmenti professionali.

A differenza dei tradizionali modelli espositivi, RETE si configura come un ecosistema operativo attivo tutto l’anno. L’obiettivo dichiarato è la costruzione di connessioni stabili tra i produttori e il mercato della ricettività e della ristorazione di alto profilo.

I dati testimoniano una crescita costante dell’iniziativa, che ha visto raddoppiare le presenze in un solo anno: dalle 2.500 unità delle prime edizioni alle 5.000 registrate nel 2025. Numeri che sottolineano la centralità di un format dove non ci si limita al passaggio, ma si punta alla costruzione di relazioni di business: si costruisce.

L’evento a Calangianus

La partecipazione all’appuntamento di Calangianus offre agli artigiani l’accesso a studi diretti e strumenti pratici per l’ottimizzazione del proprio posizionamento commerciale. Il focus dell’evento ruota attorno a quattro pilastri fondamentali.

Presentazione e vendibilità: strategie per rendere il prodotto non solo esteticamente pregevole, ma idoneo alle logiche del mercato professionale;

creazione di reti e abbinamenti: individuazione dei partner ideali, dei brand complementari e delle migliori occasioni d’uso;

definizione del pubblico di riferimento: analisi dei profili di acquirenti professionali, distributori, gestori di locali e rappresentanti della vendita al dettaglio;

analisi di mercato: comprensione dei trend attuali e delle richieste emergenti dal settore Ho.Re.Ca.

La vera forza del progetto risiede nella continuità. Una volta conclusi i tre giorni di manifestazione a Calangianus, la rete di contatti rimane attiva con lo scopo di trasformare l’incontro diretto in opportunità concrete di sviluppo aziendale: l’intento è trasformare il contatto in crescita. L’evento funge quindi da catalizzatore per un processo di evoluzione che prosegue nel tempo.

Informazioni utili

La quarta edizione di RETE si terrà a Calangianus nei giorni 21, 22 e 23 marzo 2026. Per ricevere dettagli sulle modalità di partecipazione e sulle opportunità per gli espositori, è possibile richiedere informazioni attraverso i canali ufficiali dell’organizzazione.

