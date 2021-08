5 suggerimenti per la sicurezza elettrica in casa

Spesso si sottovaluta la pericolosità dell’elettricità, fondamentale in casa per riscaldare in inverno e rinfrescare in estate e per decina di altre attività. Ecco come essere sempre al sicuro.

Ormai non se ne può più fare a meno: l’elettricità è entrata nella vita di ognuno di noi, diventando necessaria in casa per renderla luminosa e permettere tutte quelle attività di relax e quotidiane fondamentali. Riscaldarsi durante la stagione più fredda e rinfrescarsi durante quella estiva diventa difficile se non c’è corrente. Insomma, l’elettricità ha reso la nostra vita più semplice, sotto diversi punti di vista, e anche piacevole.

Ciò però non vuol dire che non siano presenti dei rischi a cui il proprietario di casa e gli inquilini devono fare attenzione: un incendio e incidente su tre è causato proprio da questo.

Le eventuali problematiche aumentano quando ci sono bambini in casa, che per natura amano curiosare ovunque. Per queste e altre ragioni è di fondamentale importanza mettersi al sicuro e seguire alcune accortezze imprescindibili per garantire una vita tranquilla per sé e per chi si ama. Ecco allora cinque suggerimenti che vi aiuteranno a godervi i dispositivi di tutti i giorni, proteggendovi da eventuali rischi.

1. Zero prolunghe

Spesso e volentieri, per soddisfare le diverse esigenze domestiche, capita di dover trasportare dispositivi anche in giro per le camere. Ovviamente, per riuscirci vengono adoperate delle prolunghe, che però aumentano il rischio di causare incidenti davvero pericolosi. Per esempio, si può inciampare e quindi cadere, facendosi davvero male, oppure si possono spezzare e quindi permettere alla corrente di vagare libera.

A tal proposito, il primo suggerimento per evitare questo genere di inconvenienti è proprio quello di non utilizzarle o farlo il minimo indispensabile.

E, se proprio vi accorgete che ne avete bisogno, allora chiedete a un elettricista di installare nuove prese in giro per la casa.

2. L’acqua meglio di no

Se ci sono perdite di acqua in casa non è sempre possibile saperlo, perciò diventa fondamentale chiedere a un professionista di effettuare una ricerca.

Solo in questo modo si potranno evitare problemi e rischi evidenti, che nascono in primis dal contatto con l’elettricità. Anche solo una minima esposizione potrebbe rendere lesioni e mettere a repentaglio la sicurezza di tutti i membri della famiglia. Del resto, questa è una regola essenziale che insegnano anche a scuola e che è sempre bene ricordare.

3. Zero sovraccarico

Immaginate di avviare la lavatrice, e nel frattempo anche di accendere il phon, per asciugare i capelli. Nello stesso momento, magari, vostro figlio è in salotto, con il joypad in mano, mentre gioca alla Playstation con gli amici. Ecco, ogni presa della casa è progettata per offrire una quantità di elettricità specifica, quindi collegare contemporaneamente più di un dispositivo potrebbe causare incendi.

A tal proposito, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle soluzioni di prese multiple che si trovano su https://fabiolosa.com, adatte per la aumentare la sicurezza in casa. In questo modo, optando per un modello a risparmio energetico, avrete due vantaggi sostanziosi: da un lato non dovrete svuotare il portafogli, dall’altro vivrete la vita domestica con maggiore tranquillità.

4. Manutenzione e sostituzione

Può non essere il vostro caso, ma fin troppo spesso si vedono appartamenti che all’interno hanno un cablaggio esposto. Questo comporta un pericolo non da poco, che non deve e non può essere trascurato da chi ci abita. Evitare queste situazioni è possibile grazie a un’accurata manutenzione ordinaria, che permette di controllare e scoprire in anticipo eventuali falle al sistema di fili elettrici. Se dovesse essere rimosso il rivestimento protettivo, per un motivo o per un altro, allora assicuratevi di coprire il filo il prima possibile, usando un nastro isolante.

5. Un’attenzione in più

Qualche paragrafo prima abbiamo parlato della curiosità unica dei bambini e degli animali, che per natura amano vagare in giro per la casa, alla ricerca di nuovi stimoli per conoscere il mondo. Se da un lato questo rappresenta un’attività fondamentale per la crescita, dall’altro può essere fonte di gravi pericoli. Per questa ragione, i genitori dei più piccoli devono valutare l’installazione di protezioni antimanomissione sulle prese elettriche di casa, soprattutto su quelle che vengono usate di meno.

Inoltre, almeno una volta al mese, è bene che tutti i casi allentanti e che fuoriescono vengano ordinati e messi in sicurezza. Solo in questo modo si può prevenire una situazione spiacevole che coinvolge tutti i membri della famiglia, ma soprattutto i più genuini e vulnerabili: i bambini e gli animali domestici.

(Visited 130 times, 130 visits today)