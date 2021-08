Annullata la settima edizione di Mirtò, saltano tutti gli spettacoli

La comunicazione degli organizzatori.

Salta la settima edizione di Mirtò che doveva partire proprio questa sera a Olbia con il concerto di Piero Marras.

“Con grande rammarico lo staff di Mirtò, il Festival internazionale del Mirto, comunica che per motivi tecnici e organizzativi, derivanti dalla delicata situazione sanitaria nella città di Olbia, la settima edizione di Mirtò, il Festival internazionale del Mirto 2021, è stata annullata – commentano gli organizzatori – . Conseguentemente non si svolgeranno tutti gli spettacoli precedentemente comunicati e inseriti in cartellone”.





(Visited 126 times, 210 visits today)