Scegliere la macchina fotografica, i migliori consigli da seguire

State pensando di comprare una nuova macchina fotografica, che può sostituire quella precedente, ormai non più in grado di adeguarsi alle vostre esigenze e preferenze? In commercio la gamma di scelta è molto ampia e variegata e, di conseguenza, serve avere le idee ben chiare perché altrimenti è facile fare troppa confusione e non sapere più quale modello puntare.

Quindi, prima di comprare una macchina fotografica, serve necessariamente avere un’infarinatura di base in merito alle caratteristiche dal punto di vista tecnico, così come quali sono le principali specifiche attualmente in uso. Una volta acquisite queste competenze di base, ecco che si può pensare di dare uno sguardo alle piattaforme dove ci sono le migliori offerte, come su ollo shop.

Le varie tipologie di macchine fotografiche

Sono tantissime le tipologie di macchine fotografiche che si possono trovare in commercio. Si differenziano in base non solo alle forme e alle dimensioni, ma anche alle funzionalità e alle caratteristiche tecniche di cui sono dotate.

Tutti coloro che sono alle prime armi e non hanno delle particolari esigenze, potrebbero puntare all’acquisto di un macchinario dotato di uno zoom potente, ma in ogni caso sufficientemente compatto da poter essere conservato all’interno della tasca di una giacca ad esempio.

Le versioni standard

Si tratta di macchine fotografiche che fanno delle dimensioni contenute la loro peculiarità. Vengono ribattezzate spesso e volentieri compatte e sono i modelli che costano di meno. Al contempo anche quelli più semplici da usare e l’ideale per chi è alle prime armi con la fotografia. È chiaro che si tratta di prodotti che puntano tutto sulla semplicità, su dimensioni minime e su una notevole leggerezza. Va da sé che la qualità garantita non è mai altissima.

Le macchine fotografiche superzoom

Si tratta di una tipologia di macchina fotografica che punta tutto su un obiettivo particolarmente versatile, in cui lo zoom è il fattore che fa la differenza, partendo da almeno 20x a salire. Tale caratteristica permette di poter sfruttare, in un solo prodotto, un grandangolo che riesce ad essere piuttosto adatto per scattare foto a paesaggi, gruppi di persone e scorci naturali, ma è anche in grado di catturare dei dettagli piuttosto lontani.

Facile notare come si tratti di macchine fotografiche che riescono a ingrandire oggetti e persone in maniera semplice ed estremamente efficace. Il problema è che tale peculiarità è un’arma a doppio taglio. Nel senso che già a 200 mm equivalente, fare delle fotografie senza avere un appoggio diventa estremamente complicato.

I modelli più avanzati

Come si può facilmente notare anche dal titolo della categoria, stiamo facendo riferimento a tutte quelle macchine fotografiche più recenti e all’avanguardia. Si tratta di prodotti estremamente sofisticati, che hanno un costo certamente non adatto a tutte le tasche, ma che riescono a mettere a disposizione dell’acquirente un controllo completo su ogni tipo di valore di posa.

Non solo, dal momento che questi modelli consentono di effettuare il salvataggio delle varie foto che sono state scattate, senza alcun tipo di pre-elaborazione interna, che invece tante altre macchine fotografiche adottano. In questo modo, sarà decisamente più semplice in un secondo momento usare un programma di fotoritocco per sistemare ed elaborare le varie immagini.

Nella maggior parte dei casi questi modelli vengono denominati “bridge”, visto che sono una sorta di via di mezzo tra reflex e le macchine compatte e, spesso e volentieri, sono accompagnate da sensori di una dimensione media, ma può capitare anche che siano dotate di un full frame.

Le ottiche presentano una qualità senz’altro maggiore in confronto a quelle che vengono applicate su altri modelli dotati di ottica fissa. Infine, per una messa a fuoco ottimale, a fare la differenza è la valutazione circa l’apertura più adatta alle proprie esigenze.

