Forse non tutti sanno che Elena di Gallura fu tra le prime sovrane d’Europa

La sovrana Elena di Gallura.

Elena di Gallura fu la prima sovrana donna in Sardegna e tra le prime donne in Europa ad accedere a un trono. In Gallura non c’è strada e piazza che non siano intitolate a lei. Nel centro storico di Olbia una delle vie più importanti della città è intitolata alla giudichessa.

Fu la prima donna ad accedere a un trono sardo per proprio diritto, anche prima della più famosa Eleonora d’Arborea. La giudichessa nacque a Olbia, che ai tempi si chiamava Civita, intorno al 1190.

