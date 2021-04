Il Pollo Sultano vive in Gallura.

Il Pollo sultano in Italia è presente in Gallura, mentre in altre regioni italiane si è estinto negli anni Sessanta. Questa interessante specie di uccelli blu è protetta e vive nelle zone umide d’acqua dolce o salmastra ricche di canneti.

E’ una specie sedentaria che vive anche in Africa a Sud del Sahara, regioni del Golfo Persico e del Mar Caspio, sub-continente indiano, Sud Est asiatico, Nuova Guinea, Australia e Nuova Zelanda. Si riproduce tra gennaio e giugno, con due covate. In Gallura si riproduce tutto l’anno, con picchi in marzo-aprile e in novembre. E’ un animale incantevole, dal piumaggio colorato, dalle tonalità blu e porpora.

Per maggiori approfondimenti vi consigliamo il servizio di Gallura Live.

