Pellicole solari, l’accorgimento che può ridurre i consumi

Il mondo del design ha evidenziato quanto la luce sia fondamentale: non importa la dimensione della stanza, la finestra deve essere grande per permettere alla luce di entrare. Questo trend arriva direttamente dai paesi nordici dove le ore di luce scarseggiano e sicuramente anche il calore del sole. Anche noi in Italia abbiamo seguito la tendenza e abbiamo installato finestre sempre più grandi sia negli uffici che negli ambienti privati, una volta fatto abbiamo sicuramente gioito di aspetti come l’aumento della luce ma ci siamo anche accorti dei consumi energetici cresciuti esponenzialmente. Come risolvere? A svelarci il trucco è Solaris Films, azienda specializzata nella vendita di pellicole solari studiate per ridurre i consumi.

Perché utilizzare le pellicole solari per isolare le vetrate

Le pellicole solari sono modelli da applicare su vetri che vanno a lavorare riducendo l’accumulo del calore e le radiazioni solari che i vetri amplificano; quando i raggi del sole entrano in contatto con la finestra, una parte dell’energia viene assorbita mentre un’altra viene riflessa. Installando una pellicola solare si riesce ad aumentare la riflessione verso l’esterno ma anche l’assorbimento dell’energia solare, andando quindi ad abbassare la temperatura percepita. Come si traduce? Sicuramente il primo vantaggio è quello della riduzione dell’accumulo del calore all’interno della stanza che a sua volta va a limitare l’utilizzo del condizionamento.

Le pellicole solari riducono gli sprechi di energia

Il primo vantaggio evidente che si può ottenere installando pellicole solari è una diminuzione della temperatura interna: il vetro riesce così a riflettere efficacemente il calore, evitando che si propaghi nella stanza. In questo modo si va ad evitare di abusare di condizionatori e climatizzatori ottenendo benefici sia economici sia ambientali.

Tra i vantaggi ottenuti dall’utilizzo delle pellicole solari, Solaris Film ci fa notare che vengono bloccati quasi totalmente i raggi UV nocivi che possono andare anche a danneggiare gli arredi: bloccandoli tramite pellicole, gli ambienti manterranno il proprio aspetto senza andare incontro a deterioramento o scolorimento.

Un altro vantaggio apprezzato soprattutto in ambito business, è che le pellicole solari vanno a ridurre la quantità di luce visibile che passa attraverso il vetro: questo si traduce in minori riflessi su schermi di dispositivi elettronici. Terzo vantaggio che vogliamo sottolineare è la possibilità di utilizzare pellicole per vetri in sostituzione di tende: in questo modo, internamente manterrai un design moderno e soprattutto privo di polvere, esternamente ne gioverai in praticità ed estetica.

Miglioramento energetico degli uffici: pellicole solari e non solo

Ci sono diversi modi per provvedere al miglioramento delle gestioni energetiche di un ufficio. Se tieni all’ambiente e vuoi fare la tua parte ma non vuoi rinunciare al comfort questi consigli possono senza dubbio aiutarti. Per prima cosa prediligi elettrodomestici solo di classi energetiche vantaggiose, così da evitare il consumo eccessivo di energia, poi valuta l’applicazione di pellicole solari per isolare al meglio i tuoi uffici nelle giornate più calde ed evitare un abuso di climatizzatori.

Un altro consiglio importante che vogliamo darti è di fare attenzione ai dispositivi in stand by: non sembra ma anche questi consumano, quindi per risparmiare energia e non sprecarla spegni tutti gli apparecchi elettrici non in uso, soprattutto quando stacchi e torni a casa. Per facilitare l’operazione esistono prese multiple con un tasto di accensione e spegnimento.

